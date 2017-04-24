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Бойовика, який підірвав блокпост в Маріуполі заочно засудили до 15 років тюрми

У результаті теракту загинули двоє бійців Нацгвардії, ще двоє дістали поранення
Орджонікідзевський районний суд Маріуполя заочно засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна бойовика "ДНР", який підірвав автомобіль біля блокпосту в Маріуполі 2 листопада 2014 р.
Бойовика, який підірвав блокпост в Маріуполі заочно засудили до 15 років тюрми Фото: ТАСС

Під час суду було доведено, що бойовик, діючи за попередньою змовою з представниками російських спецслужб і учасниками диверсійно-розвідувальної групи "Сват" терористичної організації "ДНР", виготовив вибухівку і розмістив її в автомобілі "ІЖ-2515", який підірвав на блокпосту сил антитерористичної операції. Про це повідомляється на сайті Генеральної прокуратури України.

У результаті теракту двоє військовослужбовців Нацгвардії загинули, ще двоє дістали поранення.

Нагадаємо, у Слов'янську засудили до восьми років в'язниці жінку, яка збирала інформацію про розташування українських військ і передавала бойовикам так званої "ДНР" для артобстрілів.

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24 04 2017 19:41
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