Бойовика, який підірвав блокпост в Маріуполі заочно засудили до 15 років тюрми

Орджонікідзевський районний суд Маріуполя заочно засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна бойовика "ДНР", який підірвав автомобіль біля блокпосту в Маріуполі 2 листопада 2014 р.

Під час суду було доведено, що бойовик, діючи за попередньою змовою з представниками російських спецслужб і учасниками диверсійно-розвідувальної групи "Сват" терористичної організації "ДНР", виготовив вибухівку і розмістив її в автомобілі "ІЖ-2515", який підірвав на блокпосту сил антитерористичної операції. Про це повідомляється на сайті Генеральної прокуратури України.

У результаті теракту двоє військовослужбовців Нацгвардії загинули, ще двоє дістали поранення.

Нагадаємо, у Слов'янську засудили до восьми років в'язниці жінку, яка збирала інформацію про розташування українських військ і передавала бойовикам так званої "ДНР" для артобстрілів.