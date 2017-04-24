CУСПІЛЬСТВО НОВИНИОрджонікідзевський районний суд Маріуполя заочно засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна бойовика "ДНР", який підірвав автомобіль біля блокпосту в Маріуполі 2 листопада 2014 р.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовика, який підірвав блокпост в Маріуполі заочно засудили до 15 років тюрми
У результаті теракту загинули двоє бійців Нацгвардії, ще двоє дістали поранення
Фото: ТАСС
Під час суду було доведено, що бойовик, діючи за попередньою змовою з представниками російських спецслужб і учасниками диверсійно-розвідувальної групи "Сват" терористичної організації "ДНР", виготовив вибухівку і розмістив її в автомобілі "ІЖ-2515", який підірвав на блокпосту сил антитерористичної операції. Про це повідомляється на сайті Генеральної прокуратури України.
У результаті теракту двоє військовослужбовців Нацгвардії загинули, ще двоє дістали поранення.
Нагадаємо, у Слов'янську засудили до восьми років в'язниці жінку, яка збирала інформацію про розташування українських військ і передавала бойовикам так званої "ДНР" для артобстрілів.
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