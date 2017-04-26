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Бойовики 18 разів обстріляли позиції сил АТО, - штаб

Один військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення
Російсько-окупаційні війська продовжують цинічно порушувати режим "Тиші".
Бойовики 18 разів обстріляли позиції сил АТО, - штаб Фото: facebook.com/ato.news

З початку доби ворог 18 разів обстріляв позиції сил АТО, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Приморському напрямку, з мінометів калібру 120-мм противник вів вогонь по позиціях поруч Широкиного. З протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілював опорні пункти в районі Водяного, а з гранатометів різних систем гатив по захисниках Новотроїцького. Поблизу Мар'їнки діяли ворожі снайпери.

На Донецькому напрямку, мінометами калібру 82-мм ворог накривав оборонців Авдіївки та Верхньоторецького, а зі стрілецької зброї обстрілював захисників Новгородського. Також під Новгородським активізувався ворожий снайпер.

На Луганському напрямку, з мінометів калібру 120 мм, протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру російсько-терористичні підрозділи гатили по опорних пунктах поблизу Новоолександрівки. З мінометів 82 мм калібру, гранатометів та великокалуберних кулеметів бив по позиціях в районі Троїцького. Позиції поруч населеного пункту Попасна ворог накривав мінометами калібру 120-мм. З гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів гатив по оборонцях Новозванівки.

Один військовослужбовець Збройних Сил України отримав поранення.

Нагадаємо, що за минулу добу бойовики 65 разів обстріляли позиції Збройних Сил України.

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26 04 2017 18:35
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