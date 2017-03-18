Ситуація в Широкиному не покращується: бойовики активізували обстріли, - ВІДЕО
Протягом декількох днів бойовики обстрілюють Широкине із ствольної артилерії, танків, мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. У населеному пункті щодня зростає кількість остаточно зруйнованих будівель, - повідомляється на сайті Міністерства оборони.
"Противник веде себе нахабно. Продовжує провокаційні обстріли наших позицій, використовуючи весь спектр стрілецької зброї та артилерії, а також танки і БМП. Не припиняють активності снайперські групи", - розповів командир батальйону морської піхоти Віктор Сікоза.
За його словами, обстріли в основному ведуться з боку окупованої Саханки, Дзержинського, Ленінського та Сергіївки.
"З дозволу командира бригади ми дали відповідь із застосуванням ЗУ-23-2, встановленої на автомобілі, після п'яти хвилин роботи установки противник припинив обстріл", - додав Сікоза.
Нагадаємо, за добу бойовики 112 раз обстріляли позиції ЗСУ, в результаті загинули четверо військовослужбовців і ще троє отримали поранення.
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