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Ситуація в Широкиному не покращується: бойовики активізували обстріли, - ВІДЕО

Військові відкривають вогонь у відповідь: "Українські воїни сміливі,нічого не бояться і йти нікуди не збираються"
Селище Широкине Донецької області продовжує перебувати під вогнем бойовиків.
Ситуація в Широкиному не покращується: бойовики активізували обстріли, - ВІДЕО Фото:mil.gov.ua

Протягом декількох днів бойовики обстрілюють Широкине із ствольної артилерії, танків, мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. У населеному пункті щодня зростає кількість остаточно зруйнованих будівель, -  повідомляється на сайті Міністерства оборони.

"Противник веде себе нахабно. Продовжує провокаційні обстріли наших позицій, використовуючи весь спектр стрілецької зброї та артилерії, а також танки і БМП. Не припиняють активності снайперські групи", - розповів командир батальйону морської піхоти Віктор Сікоза.

За його словами, обстріли в основному ведуться з боку окупованої Саханки, Дзержинського, Ленінського та Сергіївки.

"З дозволу командира бригади ми дали відповідь із застосуванням ЗУ-23-2, встановленої на автомобілі, після п'яти хвилин роботи установки противник припинив обстріл", - додав Сікоза.

Нагадаємо, за добу бойовики 112 раз обстріляли позиції ЗСУ, в результаті загинули четверо військовослужбовців і ще троє отримали поранення.

 
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18 03 2017 14:30
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