Бойовики бстріляли Авдіївку з "Градів", поранено мирного жителя

Терористи ОРДО з реактивної системи залпового вогню "Град" обстріляли Авдіївку Донецької області. Одна людина отримала поранення.

"Авдіївка. Бойовиків з "градів" обстріляли стару частину міста. Снаряди потрапили в будинок на вул. Колосова, 96", - повідомив голова поліції Донеччини В'ячеслав Аброськін у Facebook.

За словами поліцейського, в цьому будинку ніхто постраждав, але на вул. Лермонтова, 45 поранення в голову отримав чоловік.

На місці працює слідчо-оперативна група Авдіївського відділення поліції.

Нагадаємо, ситуація у зоні проведення АТО залишається складною, з частковими ознаками ескалації на окремих ділянках лінії зіткнення. Підрозділи російсько-терористичних військ продовжують обстрілювати підрозділи ЗС України вздовж усієї лінії розмежування.