CУСПІЛЬСТВО НОВИНИТерористи ОРДО з реактивної системи залпового вогню "Град" обстріляли Авдіївку Донецької області. Одна людина отримала поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики бстріляли Авдіївку з "Градів", поранено мирного жителя
На місці працює слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції
Фото:Reuters
"Авдіївка. Бойовиків з "градів" обстріляли стару частину міста. Снаряди потрапили в будинок на вул. Колосова, 96", - повідомив голова поліції Донеччини В'ячеслав Аброськін у Facebook.
За словами поліцейського, в цьому будинку ніхто постраждав, але на вул. Лермонтова, 45 поранення в голову отримав чоловік.
На місці працює слідчо-оперативна група Авдіївського відділення поліції.
Нагадаємо, ситуація у зоні проведення АТО залишається складною, з частковими ознаками ескалації на окремих ділянках лінії зіткнення. Підрозділи російсько-терористичних військ продовжують обстрілювати підрозділи ЗС України вздовж усієї лінії розмежування.
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