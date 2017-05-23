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Бойовики бстріляли Авдіївку з "Градів", поранено мирного жителя

На місці працює слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції
Терористи ОРДО з реактивної системи залпового вогню "Град" обстріляли Авдіївку Донецької області. Одна людина отримала поранення.
Бойовики бстріляли Авдіївку з "Градів", поранено мирного жителя Фото:Reuters

"Авдіївка. Бойовиків з "градів" обстріляли стару частину міста. Снаряди потрапили в будинок на вул. Колосова, 96", - повідомив голова поліції Донеччини В'ячеслав Аброськін у Facebook.

За словами поліцейського, в цьому будинку ніхто постраждав, але на вул. Лермонтова, 45 поранення в голову отримав чоловік.

На місці працює слідчо-оперативна група Авдіївського відділення поліції.

Нагадаємо, ситуація у зоні проведення АТО залишається складною, з частковими ознаками ескалації на окремих ділянках лінії зіткнення. Підрозділи російсько-терористичних військ продовжують обстрілювати підрозділи ЗС України вздовж усієї лінії розмежування.

 
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23 05 2017 17:35
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