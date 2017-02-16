Бойовики б’ють по позиціях в Авдіївці щопівгодини. - Жебрівський

Голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Жебрівський повідомляє, що проросійські бойовики у четвер ввечері стріляють по позиціях Збройних сил України кожні 20-30 хвилин.

"Зараз в Авдіївці кожні 20-30 хвилин чути віддалені вибухи. Луплять по околицях і позиціях наших військових", - розповів Жебрівський на своєму Facebook.

Він нагадав, що незаконні збройні формування знову обстріляли місто із артилерії великого калібру. Це сталося орієнтовно о 18:20.

Один снаряд, за словами Жебрівського, потрапив у будинок на вул. Гагаріна,1, й пробив перекриття 5 і 4 поверхів - і усе це обвалилось на третій поверх.

"Але дивом, плити склались, як картковий будиночок. І під цією порожниною Господь врятував трьох осіб - 2 мужчин і одну жінку. Рятувальники їх вже звільнили з-під завалів", - зазначив керівник області.

"На жаль, отримав поранення осколком у голову мешканець міста 1973 р.н. Швидка забрала його в лікарню, але рана виявилась несумісною із життям, і він помер у лікарні", - додав він.

Чиновник розповів, що наразі існує небезпека зміщення фасадних плит у будинку. Загалом у вказаному будинку пошкоджено 5 квартир.

"В іншому будинку, на цій же вулиці Гагаріна, снаряд потрапив у квартиру на 4 поверсі. Вибухом було розірвано систему опалення. Гаряча вода під тиском вирвалась на квартиру. В результаті значні опіки отримав 76-річний мешканець квартири віку. Швидка уже повезла його опіковий центр Дніпропетровська", - написав Жебрівський.

Ще один снаряд, за його інформацією, залетів через вікно у магазин на першому поверсі у будинку по вул Гагаріна, 12. Снаряд перелетів через залу і влучив у стіну. У той час в торговому залі було 4 дівчини, але ніхто із них не постраждав.

Ще однин чоловік отримав незначне порання ноги.

"Коли пролунали вибухи, він прикрив собою дітей. А потім кинувся до пораненого в голову сусіда, який упав поруч. Викликав швидку і поїхав із ним до лікарні. А вже у лікарні виявилось, що сам також поранений. На щастя – легко", - уточнив чиновник.

Зазначимо, проросійські бойовики у четвер здійснили 35 обстрілів. Внаслідок цього троє наших військових загинуло, четверо – поранено.

Нагадаємо, сьогодні вночі район Старої Авдіївки вже піддався обстрілу з заборонених мінськими угодами видів озброєння.