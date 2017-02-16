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За останню добу троє українських військових загинули, ще чотирьох поранено, - штаб АТО

Бойовики 35 разів обстрілювали українські позиції
Проросійські бойовики у четвер здійснили 35 обстрілів. Внаслідок цього троє наших військових загинуло, четверо – поранено.
За останню добу троє українських військових загинули, ще чотирьох поранено, - штаб АТО Фото: пресс-служба президента

"На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів російсько-окупаційні війська обстрілювали Авдіївку, Кам’янку, Піски, Зайцеве, Верхньоторецьке. З гранатометів та стрілецької зброї знову ж – Кам’янку, Зайцеве, Авдіївку, Піски. По Зайцевому вогонь вів снайпер", - повідомляє прес-центр АТО.

Водночас на Луганському напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів незаконні збройні формування обстріляли Кримське, з гранатометів та стрілецької зброї – Лобачеве та Новоолександрівку.

"На Маріупольському напрямку зі 120 міліметрових мінометів загарбники обстрілювали Широкине, а з гранатометів та стрілецької зброї – Мар'їнку, Новоселівку, Водяне, Лебединське, Широкине, Павлопіль, Гнутове. По Широкиному вели вогонь БМП противника. З протитанкових ракетних комплексів обстріляли Богданівку", - повідомили в штабі.

Зазначимо, сьогодні вночі район Старої Авдіївки піддався обстрілу з заборонених мінськими угодами видів озброєння.

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16 02 2017 18:58
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