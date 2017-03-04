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Бойовики на Донбасі здійснили 32 обстріли, ЗСУ дотримуються "режиму тиші"

Поранено одного українського військового
Минулої доби, 2 квітня, незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої групи про режим припинення вогню, російсько-окупаційні війська 32 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України, поранено одного українського воїна.
Бойовики на Донбасі здійснили 32 обстріли, ЗСУ дотримуються "режиму тиші"

Найбільшу вогневу активність противник проявляв на Маріупольському напрямку. З мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог вів вогонь по позиціях морських піхотинців у районі Павлополя. З мінометів калібру 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілював захисників Красногорівки. Провокаційний вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї ворого вів поблизу Водяного, Широкиного та Чермалика.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку, найбільша кількість обстрілів була зафіксована під Авдіївкою, захисників якої ворог накривав вогнем мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. З гранатометів бойовики обстрілювали захисників Зайцевого, Троїцького та шахти Бутівка. З великокаліберних кулеметів ворог гатив по позиціях поблизу Кам’янки та Опитного. В районі Троїцького активізувався ворожий снайпер.

На Луганському напрямку з автоматичних гранатометів російсько-терористичні підрозділи вели вогонь по опорних пунктах сил АТО біля населеного пункту Кримське. Зі стрілецької зброї обстрілювали захисників Валуйського та Станиці Луганської.

Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися "режиму тиші" та вогонь у відповідь не відкривали.

Нагадаємо, що начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко заявив, що Росія готується до активізації бойових дій на Донбасі.

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03 04 2017 07:54
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