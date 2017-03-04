Бойовики на Донбасі здійснили 32 обстріли, ЗСУ дотримуються "режиму тиші"
Найбільшу вогневу активність противник проявляв на Маріупольському напрямку. З мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог вів вогонь по позиціях морських піхотинців у районі Павлополя. З мінометів калібру 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілював захисників Красногорівки. Провокаційний вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї ворого вів поблизу Водяного, Широкиного та Чермалика.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
На Донецькому напрямку, найбільша кількість обстрілів була зафіксована під Авдіївкою, захисників якої ворог накривав вогнем мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. З гранатометів бойовики обстрілювали захисників Зайцевого, Троїцького та шахти Бутівка. З великокаліберних кулеметів ворог гатив по позиціях поблизу Кам’янки та Опитного. В районі Троїцького активізувався ворожий снайпер.
На Луганському напрямку з автоматичних гранатометів російсько-терористичні підрозділи вели вогонь по опорних пунктах сил АТО біля населеного пункту Кримське. Зі стрілецької зброї обстрілювали захисників Валуйського та Станиці Луганської.
Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися "режиму тиші" та вогонь у відповідь не відкривали.
Нагадаємо, що начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко заявив, що Росія готується до активізації бойових дій на Донбасі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків