Бойовики на Донбасі здійснили 32 обстріли, ЗСУ дотримуються "режиму тиші"

Минулої доби, 2 квітня, незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої групи про режим припинення вогню, російсько-окупаційні війська 32 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України, поранено одного українського воїна.

Найбільшу вогневу активність противник проявляв на Маріупольському напрямку. З мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог вів вогонь по позиціях морських піхотинців у районі Павлополя. З мінометів калібру 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілював захисників Красногорівки. Провокаційний вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї ворого вів поблизу Водяного, Широкиного та Чермалика.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку, найбільша кількість обстрілів була зафіксована під Авдіївкою, захисників якої ворог накривав вогнем мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. З гранатометів бойовики обстрілювали захисників Зайцевого, Троїцького та шахти Бутівка. З великокаліберних кулеметів ворог гатив по позиціях поблизу Кам’янки та Опитного. В районі Троїцького активізувався ворожий снайпер.

На Луганському напрямку з автоматичних гранатометів російсько-терористичні підрозділи вели вогонь по опорних пунктах сил АТО біля населеного пункту Кримське. Зі стрілецької зброї обстрілювали захисників Валуйського та Станиці Луганської.

Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися "режиму тиші" та вогонь у відповідь не відкривали.

Нагадаємо, що начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко заявив, що Росія готується до активізації бойових дій на Донбасі.