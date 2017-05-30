Бойовики обстріляли Авдіївку, поранено трьох мирних жителів, - ФОТО
Бойовики здійснили обстріл житлових кварталів міста близько 19:40, - повідомив голова Донецької ОВЦА Павло Жебрівський.
Фото: dn.npu.gov.ua/uk/
"Одна міна розірвалась біля автобусної зупинки по вул. Некрасова. Поранено трьох мешканців. Один із поранених – у важкому стані. Одна міна залетіла в подвір’я приватного будинку. Пошкоджено вікна, стіни і дах. Інформація уточнюється", - написав він на Facebook.
Фото: dn.npu.gov.ua/uk/
Водночас керівник місцевої поліції В'ячеслав Аброськін уточнив, що на транспортній зупинці постраждали чоловік та жінка, їх доставили до лікарні, а міна потрапила у двір приватного домоволодіння на вул. Лермонтова, 77.
Нагадаємо, в зоні проведення антитерористичної операції загинув український боєць, ще двоє отримали поранення.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків