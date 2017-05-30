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Бойовики обстріляли Авдіївку, поранено трьох мирних жителів, - ФОТО

Поранених доставили до лікарні
Внаслідок обстрілу Авдіївки поранення отримали троє місцевих мешканців.
Бойовики обстріляли Авдіївку, поранено трьох мирних жителів, - ФОТО Фото:dn.npu.gov.ua/uk/

Бойовики здійснили обстріл житлових кварталів міста близько 19:40, - повідомив голова Донецької ОВЦА Павло Жебрівський.

Фото: dn.npu.gov.ua/uk/

"Одна міна розірвалась біля автобусної зупинки по вул. Некрасова. Поранено трьох мешканців. Один із поранених – у важкому стані. Одна міна залетіла в подвір’я приватного будинку. Пошкоджено вікна, стіни і дах. Інформація уточнюється", - написав він на Facebook.

Фото: dn.npu.gov.ua/uk/

Водночас керівник місцевої поліції В'ячеслав Аброськін уточнив, що на транспортній зупинці постраждали чоловік та жінка, їх доставили до лікарні, а міна потрапила у двір приватного домоволодіння на вул. Лермонтова, 77.

Нагадаємо, в зоні проведення антитерористичної операції загинув український боєць, ще двоє отримали поранення.

 
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30 05 2017 21:15
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