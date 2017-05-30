Доба в АТО: один український боєць загинув, ще двоє поранені

Всього ворог здійснив 16 обстрілів, в тому числі, з артилерії

В зоні проведення антитерористичної операції загинув український боєць, ще двоє отримали поранення.

"З початку доби внаслідок бойових дій підрозділи сил АТО зазнали втрат. На жаль, один військовослужбовець загинув, ще двоє зазнали поранень", - повідомляє прес-центр штабу АТО у своїй сторінці у Facebook.

"Оперативна обстановка у районі проведення АТО сьогодні суттєвих змін не зазнала - залишається напруженою, втім цілком контрольованою ЗС України. З початку доби проросійські НЗФ 16 разів відкривали вогонь по українських воїнах", - повідомили у прес-центрі АТО.