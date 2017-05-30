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Доба в АТО: один український боєць загинув, ще двоє поранені

Всього ворог здійснив 16 обстрілів, в тому числі, з артилерії
В зоні проведення антитерористичної операції загинув український боєць, ще двоє отримали поранення.
Доба в АТО: один український боєць загинув, ще двоє поранені Фото:УНІАН

"З початку доби внаслідок бойових дій підрозділи сил АТО зазнали втрат. На жаль, один військовослужбовець загинув, ще двоє зазнали поранень", - повідомляє прес-центр штабу АТО у своїй сторінці у Facebook.

"Оперативна обстановка у районі проведення АТО сьогодні суттєвих змін не зазнала - залишається напруженою, втім цілком контрольованою ЗС України. З початку доби проросійські НЗФ 16 разів відкривали вогонь по українських воїнах", - повідомили у прес-центрі АТО.

Вказується, що чотири рази бойовики використовували заборонене Мінськими угодами артилерійське озброєння.

Нагадаємо, у понеділок, 29 травня, в Луганській області троє жителів села Кряківка Новоайдарського району отримали поранення в результаті підриву на розтяжці, встановленої бойовиками.

За минулу добу бойовики 50 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, поранено трьох військовослужбовців.

 

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30 05 2017 19:17
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