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Бойовики обстріляли позиції ЗСУ в передмісті Авдіївки з гранатометів різних видів

Усього зафіксовано уже п'ять обстрілів
На лінії зіткнення впродовж чергового дня не спостерігалося повного припинення вогню. Позиції Збройних Сил України знову піддалися обстрілам, зокрема й із мінометів.
Бойовики обстріляли позиції ЗСУ в передмісті Авдіївки з гранатометів різних видів Фото: ivbogdan.com

"З початку цієї доби, уздовж лінії розмежування, зафіксовано уже 5 обстрілів наших позицій зі сторони противника. Усі порушення режиму перемир’я, як і декілька останніх днів, відбулися на Донецькому напрямку", - повідомляє прес-центр штабу АТО.

У передмісті Авдіївки ворог обстріляв наші опорні пункти з гранатометів різних видів та великокаліберних кулеметів. Довкола Мар’їнки загарбниками було випущено 4 міни 82-го калібру. З мінометів того ж калібру і гранатометів російсько-окупаційні угрупування вели вогонь по оборонних укріпленнях неподалік шахти Бутівка.

На Приазов’ї, біля Водяного, окупанти застосували фактично увесь арсенал піхотного озброєння – гранатомети різних видів та великокаліберні кулемети. У цьому ж районі, але неподалік Широкиного, загарбники порушували прермир’я зі стрілецької зброї.

Українські військовослужбовці забезпечували виконання усіх заходів щодо дотримання режиму тиші та вогонь у відповідь не відкривали. На інших ділянках нашої оборони порушень перемир’я не зафіксовано.

Нагадаємо, що за минулу добу, 2 січня, бойовики 6 разів порушили перемир'я – двоє українських військовослужбовців зазнали легких поранень.

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03 01 2018 18:36
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