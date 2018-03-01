Бойовики обстріляли позиції ЗСУ в передмісті Авдіївки з гранатометів різних видів
"З початку цієї доби, уздовж лінії розмежування, зафіксовано уже 5 обстрілів наших позицій зі сторони противника. Усі порушення режиму перемир’я, як і декілька останніх днів, відбулися на Донецькому напрямку", - повідомляє прес-центр штабу АТО.
У передмісті Авдіївки ворог обстріляв наші опорні пункти з гранатометів різних видів та великокаліберних кулеметів. Довкола Мар’їнки загарбниками було випущено 4 міни 82-го калібру. З мінометів того ж калібру і гранатометів російсько-окупаційні угрупування вели вогонь по оборонних укріпленнях неподалік шахти Бутівка.
На Приазов’ї, біля Водяного, окупанти застосували фактично увесь арсенал піхотного озброєння – гранатомети різних видів та великокаліберні кулемети. У цьому ж районі, але неподалік Широкиного, загарбники порушували прермир’я зі стрілецької зброї.
Українські військовослужбовці забезпечували виконання усіх заходів щодо дотримання режиму тиші та вогонь у відповідь не відкривали. На інших ділянках нашої оборони порушень перемир’я не зафіксовано.
Нагадаємо, що за минулу добу, 2 січня, бойовики 6 разів порушили перемир'я – двоє українських військовослужбовців зазнали легких поранень.
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