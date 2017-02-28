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Бойовики обстріляли контрольний пост "Мар'їнка"

Вогонь бойовики вели з гранатометів та стрілецької зброї
Бойовики обстріляли позиції прикордонників та ЗСУ біля контрольного поста "Мар'їнка" рано вранці у вівторок, 28 лютого.
Бойовики обстріляли контрольний пост "Мар Фото: unian.ua

Обстріл стався у вівторок о 5:25, - повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Вогонь бойовики вели з гранатометів та стрілецької зброї.

"Гранати розірвалися поряд з контрольним постом. Обстріл здійснювався з боку населеного пункту Олександрівка, що на тимчасово непідконтрольній території", - сказано в повідомленні.

Під час обстрілу громадяни та транспортні засоби на контрольному посту "Мар’їнка" не перебували. Постраждалих серед цивільних та військовослужбовців немає. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.

Зазначимо, протягом доби, 27 лютого, проросійські бойовики здійснили 84 обстріли позицій Збройних сил України.

Нагадаємо, перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг вважає, що на сьогоднішній день на Донбасі є усі умови для нового військового загострення.

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28 02 2017 09:57
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