Бойовики обстріляли контрольний пост "Мар'їнка"
Обстріл стався у вівторок о 5:25, - повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.
Вогонь бойовики вели з гранатометів та стрілецької зброї.
"Гранати розірвалися поряд з контрольним постом. Обстріл здійснювався з боку населеного пункту Олександрівка, що на тимчасово непідконтрольній території", - сказано в повідомленні.
Під час обстрілу громадяни та транспортні засоби на контрольному посту "Мар’їнка" не перебували. Постраждалих серед цивільних та військовослужбовців немає. Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.
Зазначимо, протягом доби, 27 лютого, проросійські бойовики здійснили 84 обстріли позицій Збройних сил України.
Нагадаємо, перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг вважає, що на сьогоднішній день на Донбасі є усі умови для нового військового загострення.
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