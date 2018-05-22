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Бойовики обстріляли Зайцеве, поранено 60-річну жінку

Поліція кваліфікувала обстріл як теракт
Увечері 21 травня, бойовики ОРДО обстріляли населений пункт Зайцеве, внаслідок чого 60-річна жінка дістала поранення.
Бойовики обстріляли Зайцеве, поранено 60-річну жінку Фото: ua.112.ua

"Мешканку селища Зайцеве було поранено під час обстрілу з боку бойовиків, вчора, 21 травня, близько 21:00. Жінка перебувала у власному дворі. З осколковими пораненнями потерпілу доставили до лікарні Бахмута", – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Донецької області.

У поліції додали, що за фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Нагадаємо, що минулої доби, 21 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною. Бойові дії тривали вздовж всієї лінії зіткнення.

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22 05 2018 10:37
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