CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУвечері 21 травня, бойовики ОРДО обстріляли населений пункт Зайцеве, внаслідок чого 60-річна жінка дістала поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики обстріляли Зайцеве, поранено 60-річну жінку
Поліція кваліфікувала обстріл як теракт
Фото: ua.112.ua
"Мешканку селища Зайцеве було поранено під час обстрілу з боку бойовиків, вчора, 21 травня, близько 21:00. Жінка перебувала у власному дворі. З осколковими пораненнями потерпілу доставили до лікарні Бахмута", – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Донецької області.
У поліції додали, що за фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).
Нагадаємо, що минулої доби, 21 травня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною. Бойові дії тривали вздовж всієї лінії зіткнення.
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