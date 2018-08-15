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Доба у зоні бойових дій на Донбасі: один військовий загинув, троє поранені

За даними розвідки, троє бойовиків були знищені, ще семеро поранені
Упродовж минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил терористи 46 разів відкривали вогонь по українських позиціях, у тому числі 10 разів із забороненого озброєння.
Доба у зоні бойових дій на Донбасі: один військовий загинув, троє поранені Фото: ООС

Бойовики обстрілювали українських військових із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП. Також була застосована артилерія калібром 152 мм, 122 мм та мінометів, повідомляє прес-центр ООС

Обстріли були зафіксовані поблизу Кримського, Троїцького, Золотого, Світлодарська, Майорська, Зайцевого, Красногорівки, Опитного, Мар’їнки, Пісків, Новотроїцького, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного.

Зі ствольної артилерії калібром 152 мм бойовики завдали удару неподалік Кримського, а калібром 122 мм – в районі Гнутового, Водяного та Широкиного. З мінометів були обстріляні українські позиції біля Кримського, Майорська, Зайцевого, Чермалика, Лебединського та Водяного.

У штабі також додали, що внаслідок бойових дій один військовий загинув, троє отримали поранення.

Упродовж поточної доби бойовики двічі відкривали вогонь по українських позиціях у районах населених пунктів Новозванівка та Мар’їнка.

За даними розвідки, троє бойовиків були знищені, ще семеро поранені.

Нагадаємо, представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували у бойовиків окупованих районів Донецької і Луганської областей буксирувальні гаубиці та майже тисячу ящиків для боєприпасів та снарядів.

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15 08 2018 08:25
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