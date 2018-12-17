Бойовики поранили 50-річного чоловіка під час обстрілу Гнутового на Донеччині
"Близько 12:00 внаслідок обстрілу зі стрілецької зброї найманцями збройних формувань Російської Федерації з Набережного території населеного пункту Чермалик був поранений 50-річний чоловік. Постраждалого оперативно на машині волонтерів доправили до Маріупольського військового-медичного госпіталю з діагнозом: вогнепальне сліпе кульове поранення середньої третини лівого стегна. Після надання медичної допомоги лікарі оцінюють його стан як стабільний", - повідомляє прес-центру штабу ООС у Facebook.
Прибувши у госпіталь, спостережна група української сторони СЦКК зі слів постраждалого дізналася, що вогневе поранення він отримав, коли вдень пересувався подвір'ям власного будинку по вулиці Нікітіна, буд. 25.
Інших потерпілих серед цивільного населення у Чермалику немає.
"Українська сторона СЦКК засуджує дії збройних формувань Російської Федерації та їхніх найманців щодо обстрілів населених пунктів, що ставить під загрозу життя та здоров'я цивільного населення", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що 16 грудня російські окупаційні війська 16 разів порушили режим припинення вогню. Противник продовжує застосувати озброєння, заборонене Мінськими угодами.
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