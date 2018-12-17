Бойовики поранили 50-річного чоловіка під час обстрілу Гнутового на Донеччині

Бойовики 16 грудня обстріляли зі стрілецької зброї селище Чермалик у Донецькій області, внаслідок чого дістав поранення 50-річний чоловік, який у цей час перебував на своєму подвір'ї.

"Близько 12:00 внаслідок обстрілу зі стрілецької зброї найманцями збройних формувань Російської Федерації з Набережного території населеного пункту Чермалик був поранений 50-річний чоловік. Постраждалого оперативно на машині волонтерів доправили до Маріупольського військового-медичного госпіталю з діагнозом: вогнепальне сліпе кульове поранення середньої третини лівого стегна. Після надання медичної допомоги лікарі оцінюють його стан як стабільний", - повідомляє прес-центру штабу ООС у Facebook.

Прибувши у госпіталь, спостережна група української сторони СЦКК зі слів постраждалого дізналася, що вогневе поранення він отримав, коли вдень пересувався подвір'ям власного будинку по вулиці Нікітіна, буд. 25.

Інших потерпілих серед цивільного населення у Чермалику немає.

"Українська сторона СЦКК засуджує дії збройних формувань Російської Федерації та їхніх найманців щодо обстрілів населених пунктів, що ставить під загрозу життя та здоров'я цивільного населення", - йдеться у повідомленні.