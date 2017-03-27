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Бойовики продовжили обстріл позицій ЗСУ з важкого озброєння, - штаб АТО

З початком доби двоє українських захисників загинуло
Російсько-окупаційні війська з початком доби 22 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових в зоні проведення АТО.
Бойовики продовжили обстріл позицій ЗСУ з важкого озброєння, - штаб АТО Фото: facebook.com/pg/ato.news

Обстріли позицій сил АТО відбувалися також з важкого озброєння, повідомляє прес-центр АТО.

На Донецькому напрямку, під вогонь мінометів калібру 120мм та великокаліберних кулеметів потрапили наші захисники поблизу Троїцького та Луганського, а з мінометів калібру 82мм та гранатометів ворог обстріляв наші позиції під Авдіївкою та Пісками. Поблизу Луганського, по наших опорних пунктах противник застосував озброєння БМП, а поблизу Троїцького вогонь вели ворожі снайпери.

На Маріупольському напрямку, неподалік Павлополя, по морських піхотинцях ворог гатив з міномету калібру 82мм. З великокаліберних кулеметів противник обстрілював наших бійців під Водяним, Новогригорівкою та Гнутовим. Вогонь по нашим позиціям в районі Широкиного вів снайпер.

З початком доби двоє українських захисників загинуло, ще троє отримали поранення.

Нагадаємо, що в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої в зоні АТО загинули двоє українських військовослужбовців.

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27 03 2017 18:18
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