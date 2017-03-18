Бойовики розстріляли чотирьох своїх дезертирів у зоні АТО, - розвідка
У відомстві зазначають, що цієї ночі чотири військовослужбовця 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК, скориставшись відсутністю офіцерів, зв’язали сержанта та намагались залишити передові позиції і перейти на підконтрольну силам АТО територію, - повідомляє прес-центр Головного управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.
"Спроба втечі була виявлена із сусіднього блокпосту противника, втікачі були розстріляні з озброєння бойової машини піхоти. Командування полку намагається приховати інформацію про цю подію від керівництва корпусу", - наголосили у прес-центрі.
Раніше в окупованій частині Луганської області семеро бойовиків підірвалися на мінному полі. Четверо загинули, троє поранені.
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