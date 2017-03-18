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Бойовики розстріляли чотирьох своїх дезертирів у зоні АТО, - розвідка

Командування полку намагається приховати інформацію про цю подію від керівництва корпусу
Російські військові на Донбасі розстріляли чотирьох власних службовців через їхню спробу втекти.
Бойовики розстріляли чотирьох своїх дезертирів у зоні АТО, - розвідка Фото:unian

У відомстві зазначають, що цієї ночі  чотири військовослужбовця 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК, скориставшись відсутністю офіцерів, зв’язали сержанта та намагались залишити передові позиції і перейти на підконтрольну силам АТО територію, - повідомляє прес-центр Головного управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

"Спроба втечі була виявлена із сусіднього блокпосту противника, втікачі були розстріляні з озброєння бойової машини піхоти. Командування полку намагається приховати інформацію про цю подію від керівництва корпусу", - наголосили у прес-центрі. 

Раніше в окупованій частині Луганської області семеро бойовиків підірвалися на мінному полі. Четверо загинули, троє поранені.

 
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18 03 2017 12:23
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