На Луганщині бойовики підірвалися на власних мінах, – розвідка

В окупованій частині Луганської області семеро бойовиків підірвалися на мінному полі. Четверо загинули, троє поранені.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, в районі села Жолобок під час спроби терористів прокласти прохід у мінному полі для забезпечення дій диверсійно-розвідувальних груп спрацював вибуховий пристрій.

Ліквідовано четверо військовослужбовців "4-ї окремої мотострілецької бригади" (Алчевськ) "2-го армійського корпусу" Збройних сил РФ і троє зазнали поранень.

Щоб уникнути відповідальності за наказ, який призвів до втрат особового складу, командир бригади намагався приховати цей факт і розпорядився доставити убитих і поранених у різні лікарні та морги.

Нагадаємо, у Пікузах на території ОРДО в 30 метрах від патруля СММ (Спеціальної моніторингової місії) ОБСЄ розірвалися мінометні міни.