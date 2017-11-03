На Луганщині бойовики підірвалися на власних мінах, – розвідка
Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, в районі села Жолобок під час спроби терористів прокласти прохід у мінному полі для забезпечення дій диверсійно-розвідувальних груп спрацював вибуховий пристрій.
Ліквідовано четверо військовослужбовців "4-ї окремої мотострілецької бригади" (Алчевськ) "2-го армійського корпусу" Збройних сил РФ і троє зазнали поранень.
Щоб уникнути відповідальності за наказ, який призвів до втрат особового складу, командир бригади намагався приховати цей факт і розпорядився доставити убитих і поранених у різні лікарні та морги.
Нагадаємо, у Пікузах на території ОРДО в 30 метрах від патруля СММ (Спеціальної моніторингової місії) ОБСЄ розірвалися мінометні міни.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків