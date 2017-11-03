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На Луганщині бойовики підірвалися на власних мінах, – розвідка

Командир бойовиків намагався приховати цей факт
В окупованій частині Луганської області семеро бойовиків підірвалися на мінному полі. Четверо загинули, троє поранені.
На Луганщині бойовики підірвалися на власних мінах, – розвідка Фото: hvylya.net

Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, в районі села Жолобок під час спроби терористів прокласти прохід у мінному полі для забезпечення дій диверсійно-розвідувальних груп спрацював вибуховий пристрій.

Ліквідовано четверо військовослужбовців "4-ї окремої мотострілецької бригади" (Алчевськ) "2-го армійського корпусу" Збройних сил РФ і троє зазнали поранень.

Щоб уникнути відповідальності за наказ, який призвів до втрат особового складу, командир бригади намагався приховати цей факт і розпорядився доставити убитих і поранених у різні лікарні та морги.

Нагадаємо, у Пікузах на території ОРДО в 30 метрах від патруля СММ (Спеціальної моніторингової місії) ОБСЄ розірвалися мінометні міни.

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11 03 2017 19:40
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