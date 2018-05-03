Бойовики сім разів обстріляли позиції сил АТО, застосувавши важкі міномети і танкове озброєння

У штабі також додали, що минулої доби ніхто з українських військових не постраждав

Протягом минулої доби у зоні АТО було зафіксовано сім обстрілів українських позиції з боку терористів.

Як повідомляє прес-центр АТО, на Луганському напрямку бойовики вели вогонь зі 120 мм мінометів поблизу населеного пункту Луганське, а з мінометів калібру 82 мм, гранатометів та зенітної установки – в районі Щастя.

На Донецькому напрямку терористи застосували 120 мм міномети неподалік Павлополя та Широкиного. Також біля Павлополя бойовики стріляли із озброєння танка, БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Крім того, сім мін калібру 120 мм розірвалися у передмісті Мар’їнки.

У штабі також додали, що минулої доби ніхто з українських військових не постраждав.

Нагадаємо, протягом дня 5 березня бойовики здійснили чотири обстріли укріплень сил АТО.

Нагадаємо, тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі заявила про необхідність перемир'я з 5 березня через збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в лютому.