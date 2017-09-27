Бойовики сім разів порушили перемир'я, - штаб АТО
Вночі, упродовж майже двох годин, незаконні збройні формування двічі били з танку поблизу Авдіївки, повідомляє прес-центр АТО.
"На підступах до цього прифронтового міста противник випустив і 10 мін калібру 120 міліметрів та 13 мін калібру 82 міліметри. Також найманці обстрілювали Авдіївську промзону з гранатометів різних видів. Крім того, під вогонь ворожого 120-міліметрового міномету потрапили укріплення сил АТО біля Пісків. А стрілецька зброя окупанта працювала неподалік Кам’янки", - зазначили у прес-цетрі АТО.
На Приморському напрямку бойовики били із 82-міліметрового міномету на околицях Талаківки, а з гранатометів - поблизу Гнутового. Також під вогнем великокаліберних кулеметів опинились опорні пункти ЗСУ неподалік Мар’їнки.
На Луганському напрямку з опівночі зберігався режим тиші.
Внаслідок бойових дій в середу втрат серед українських захисників немає.
Нагадаємо, що протягом минулої доби у зоні АТО терористи 15 разів порушили режим припинення вогню.
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