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Бойовики стріляли біля Станиці Луганської

"Унаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не отримав поранень"
У суботу російсько-окупаційні війська чотири рази обстріляли позиції українських військових.
Бойовики стріляли біля Станиці Луганської Фото: ООС

"У смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Північ" по позиціях наших військ ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї в районі населеного пункту Станиця Луганська та з гранатометів, великокаліберних кулеметів по позиціях інших захисників поблизу хутора Вільний", - повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у зведенні станом на 18:00.

Крім того, в смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник з гранатометів обстріляв позиції українських військових поблизу селища Піски. Також з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог обстріляв українські позиції поблизу селища Широкине.

"Унаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не отримав поранень", - зазначили в прес-центрі.

Там додали, що підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, що у зоні проведеня Операції об'єднаних сил українські військові збили безпілотник бойовиків, оснащений осколковою вибухівкою.

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19 01 2019 19:42
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