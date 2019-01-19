Бойовики стріляли біля Станиці Луганської
"У смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Північ" по позиціях наших військ ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї в районі населеного пункту Станиця Луганська та з гранатометів, великокаліберних кулеметів по позиціях інших захисників поблизу хутора Вільний", - повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у зведенні станом на 18:00.
Крім того, в смузі дій оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник з гранатометів обстріляв позиції українських військових поблизу селища Піски. Також з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог обстріляв українські позиції поблизу селища Широкине.
"Унаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не отримав поранень", - зазначили в прес-центрі.
Там додали, що підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби. Втрати противника уточнюються.
Нагадаємо, що у зоні проведеня Операції об'єднаних сил українські військові збили безпілотник бойовиків, оснащений осколковою вибухівкою.
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