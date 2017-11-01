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Бойовики в зоні АТО 49 разів обстріляли українських військових

Біля Тарамчука на Донеччині відбувся бій
Російсько-окупаційні війська, застосовуючи міномети, гранатомети та озброєння БМП, здійснили 49 обстрілів позицій ЗСУ на всіх напрямках.
Бойовики в зоні АТО 49 разів обстріляли українських військових Фото: АР

На Маріупольському напрямку з мінометів окупанти вели вогонь по Талаківці та Водяному. З гранатометів різних калібрів – по Мар’їнці, Водяному, Талаківці, Гнутовому та Широкиному. Зі стрілецької зброї – по Павлополю, Широкиному та Новотроїцькому. Також по Новотроїцькому вогонь вів снайпер, а по Широкиному БМП. В районі Тарамчука відбулося бойове зіткнення. Напад відбито.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Луганському напрямку – по Новозванівці бойовики вели вогонь з мінометів та протитанкових ракетних комплексів. По Троїцькому – з гранатометів.

На Донецькому напрямку – з мінометів різних калібрів окупанти били по позиціях сил АТО в районі Верхньоторецького, Авдіївки, Крутої Балки, Опитного, Луганського та Зайцевого. По Опитному вогонь вела і БМП противника.

Нагадаємо, у результаті бойових дій на Донбасі у вівторок, 10 січня один український військовий загинув, ще двоє поранені.

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11 01 2017 07:50
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