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В зоні АТО загинув український військовий, двоє поранені – штаб

З опівночі зафіксовано 26 обстрілів
У результаті бойових дій на Донбасі у вівторок, 10 січня один український військовий загинув, ще двоє поранені, повідомляє штаб АТО.
В зоні АТО загинув український військовий, двоє поранені – штаб Фото:i.lb.ua

На Маріупольському напрямку з мінометів окупанти вели вогонь по Талаківці, з гранатометів різних калібрів - по Мар'їнці, Водяному, Талаківці і Широкиному, зі стрілецької зброї - по Павлополю і Новотроїцькому. Також по Новотроїцькому вогонь вів снайпер.

З опівночі і до 18:00 зафіксовано 26 обстрілів, - йдеться на сторінці у Facebook прес-центру штабу АТО.

На Луганському напрямку по Новозванівці вели вогонь з мінометів і протитанкових ракетних комплексів.

На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів стріляли по Авдіївці, Крутій Балці, Опитному і Зайцевому. По Опитному вогонь вела і БМП противника.

Раніше IPress.ua повідомляв, що за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було, п'ятеро бійців зазнали поранень.

Нагадаємо, станом на ранок понеділка поранених бійців ЗСУ налічувалось п'ятеро

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10 01 2017 18:57
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