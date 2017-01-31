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Бойовики випустили по Авдіївці чотири пакети "Градів", - ВІДЕО

Російські військові ігнорують заклики до перемир'я
Проросійські бойовики на Донбасі ігнорують заклики до перемир'я та продовжують здійснювати обстріл Авдіївки.
Бойовики випустили по Авдіївці чотири пакети "Градів", - ВІДЕО Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

"Близько 05.40 ворог випустив по Авдіївці чотири пакети "Градів", тобто 160 ракетних снарядів. Стріляли з Донецька, як свідчать донеччани в соцмережах - 4 установки РСЗО "Град" били з чотирьох різних точок з цивільних житлових кварталів", - повідомляє прес-служба 72 Гвардійської окремої механізованої бригади.

Військові підкреслили, що обстріли продовжуються, а заклики до перемир'я російські військові ігнорують. 

Про обстріли "Градами" з Донецька повідомив і журналіст Юліан Рьопке. Відеозапис він оприлюднив у своєму "Twitter".

Нагадаємо, що вночі 31 січня бойовики обстріляли околиці Авдіївки з реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град".

Загалом у зоні АТО було зафіксовано 71 обстріл. На жаль, троє українських військових загинуло, двадцять поранено і четверо травмовано.

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