Бойовики випустили по Авдіївці чотири пакети "Градів", - ВІДЕО

Проросійські бойовики на Донбасі ігнорують заклики до перемир'я та продовжують здійснювати обстріл Авдіївки.

"Близько 05.40 ворог випустив по Авдіївці чотири пакети "Градів", тобто 160 ракетних снарядів. Стріляли з Донецька, як свідчать донеччани в соцмережах - 4 установки РСЗО "Град" били з чотирьох різних точок з цивільних житлових кварталів", - повідомляє прес-служба 72 Гвардійської окремої механізованої бригади.

Військові підкреслили, що обстріли продовжуються, а заклики до перемир'я російські військові ігнорують.