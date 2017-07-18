Бойовики збільшили кількість обстрілів на Донецькому напрямку
Як повідомляє прес-центр АТО, терористи з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї вели вогонь у районі Авдіївки.
Внаслідок цих обстрілів один український військовий отримав поранення, ще один травмований. Крім того, бойовики з мінометів та гранатометів стріляли неподалік Пісків, а зі стрілецької зброї - по шахті Бутівка.
На Луганському напрямку тричі під вогонь великокаліберних кулеметів противника потрапили українські позиції у Новозванівці, двічі у Новоолександрівці. Крім того, терористи вели вогонь зі стрілецької зброї по Станиці Луганській.
На Маріупольському напрямку з мінометів калібру 120 міліметрів та гранатометів були обстріляні опорні пункти сил АТО у Лебединському.
Загалом протягом минулої доби терористи 17 разів порушили перемир’я.
Нагадаємо, протягом дня 17 липня бойовики шість разів порушили перемир'я на Донбасі.
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