Бойовики збільшили кількість обстрілів на Донецькому напрямку

Внаслідок цих обстрілів один український військовий отримав поранення, ще один травмований

У зоні АТО протягом минулої доби булоз зафіксовано збільшення кількості обстрілів на Донецькому напрямку.

Як повідомляє прес-центр АТО, терористи з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї вели вогонь у районі Авдіївки.

Внаслідок цих обстрілів один український військовий отримав поранення, ще один травмований. Крім того, бойовики з мінометів та гранатометів стріляли неподалік Пісків, а зі стрілецької зброї - по шахті Бутівка.

На Луганському напрямку тричі під вогонь великокаліберних кулеметів противника потрапили українські позиції у Новозванівці, двічі у Новоолександрівці. Крім того, терористи вели вогонь зі стрілецької зброї по Станиці Луганській.

На Маріупольському напрямку з мінометів калібру 120 міліметрів та гранатометів були обстріляні опорні пункти сил АТО у Лебединському.

Загалом протягом минулої доби терористи 17 разів порушили перемир’я.

Нагадаємо, протягом дня 17 липня бойовики шість разів порушили перемир'я на Донбасі.