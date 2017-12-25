Бойовики зірвали різдвяне перемир'я, – штаб АТО
"Російсько-окупаційні війська цинічно зривають домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят. Сьогодні близько 19:00 бойовики грубо порушили Мінські домовленості, застосувавши по оборонних укріпленнях сил АТО у районі Павлополя 120-мм міномети", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО.
П’ять мін у бік українських позицій бойовики випустили з тимчасово окупованого населеного пункту Соснівське.
"Такі віроломні дії російських найманців свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту та небажанні дотримуватися режиму припинення вогню", – заявили у штабі.
Нагадаємо, раніше у штабі АТО відзвітували, що упродовж понеділка вперше з "різдвяного перемир'я" не було зафіксовано жодного обстрілу з боку бойовиків.
Режим припинення вогню в зоні АТО погоджено на період новорічно-різдвяних свят з 00:00 23 грудня. Однак, попри домовленості, бойовики вели вогонь по силах АТО, внаслідок чого серед бійців ЗСУ є втрати.
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