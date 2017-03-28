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Бойовики зменшили кількість обстрілів позицій ЗСУ на Донбасі, - штаб

За добу загинули двоє українських захисників
У зоні проведення АТО ситуація стабілізувалась, кількість обстрілів позицій Збройних Сил України (ЗСУ) зменшилась.
Бойовики зменшили кількість обстрілів позицій ЗСУ на Донбасі, - штаб Фото: ria.ru

Всього за минулу добу зафіксовано 58 випадків відкриття вогню по українських військових.

Найбільшу кількість обстрілів ворог здійснив на Донецькому напрямку, де по позиціям в районі Троїцького застосував 122мм артилерію. З мінометів калібру 120мм російсько-окупаційні війська вели вогонь по захисниках Авдіївки, Троїцького та Луганського. Міномети калібру 82мм, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети противник застосовував поруч Авдїївки, Камянки, Пісків, Новгородського, та Луганського, повідомляє прес–центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку, по опорних пунктах українських військ поблизу Красногорівки та Марїнки, ворог бив з мінометів калібру 82мм та гранатометів. А по оборонцях Новогригорівки та Водяного – з крупнокаліберних кулеметів. Морських піхотинців у Широкиному ворог обстріляв із зенітної установки ЗУ-23-2, а по захисниках Павлополя та Гнутового бив ворожий снайпер.

На Луганщині, по нашим позиціям поблизу Новозванівки, ворог застосовував 152мм артилерію, а міномети калібру 120мм – неподалік Кримського. З мінометів калібру 82мм противник обстріляв захисників Новоолександрівки, а по позиціям поблизу Кряківки вів вогонь з протитанкових гранатометів. 

Аби пригасити вогневу активність противника наші військовослужбовці відкривали вогонь у відсіч.

За добу загинули двоє українських захисників, четверо отримали поранення, ще один військовослужбовець отримав бойову травму.

Нагадаємо, що станом на 18 годину 27 березня російсько-окупаційні війська 22 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових в зоні проведення АТО.

Варто відзначити, що в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої в зоні АТО загинули двоє українських військовослужбовців.

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