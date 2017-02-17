Бойовики знову обстріляли Авдіївку, - Жебрівський
"Окупанти знову обстріляли Авдіївку. Вибухи були чутні в районі Хіміка. На місце обстрілу виїхала швидка і представники оперативного штабу", - повідомив у Facebook глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.
Про обстріл міста у Facebook також повідомив керівник поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін. За його словами, під вогонь потрапляє навіть центральна частина міста, є поранені.
"Авдіївка. Бойовики почали обстріл міста. Під вогнем стара частина і центр. Вже є попадання в будівлі. Квартал Ювілейний, пожежа в житловому будинку. Отримали поранення два мирних жителя. Інформація про постраждалих уточнюється", - зазначив Аброськін.
Нагадаємо, що 16 лютого прифронтова Авдіївка, яка потерпає від численних обстрілів проросійських бойовиків, зазнала чергових пошкоджень.
Також Жебрівський повідомляв, що проросійські бойовики ввечері 16-го лютого стріляли по позиціях Збройних сил України кожні 20-30 хвилин.
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