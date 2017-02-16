CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрифронтова Авдіївка Донецької області, яка потерпає від численних обстрілів проросійських бойовиків, зазнала пошкоджень вночі 16 лютого.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики обстріляли прифронтову Авдіївку: пошкоджено вісім будинків
Одна з будівель згоріла повністю
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Цього разу під вогнем опинився район недалеко від промислової зони. В результаті розривів снарядів по вулиці Леваневського, Соборній, Лермонтова осколками пошкоджено вісім будинків місцевих жителів, повідомляє сайт обласної поліції.
Значної шкоди зазнали дахи будинків, стіни і вікна. На вулиці Колосова в результаті прямого влучення повністю згорів приватний будинок.
Фото: dn.npu.gov.ua
На щастя, жертв і постраждалих немає.
Ці події кваліфіковано за ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що протягом ночі російсько-окупаційні війська 11 разів обстріляли позиції Збройних сил України (ЗСУ) в зоні проведення антитерористичної операції (АТО).
Протягом минулої доби бойовики обстріляли з мінометів позиції Збройних сил України на всіх напрямках, в результаті один український військовий загинув.
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16 02 2017 10:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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