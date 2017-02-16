Бойовики обстріляли прифронтову Авдіївку: пошкоджено вісім будинків

Прифронтова Авдіївка Донецької області, яка потерпає від численних обстрілів проросійських бойовиків, зазнала пошкоджень вночі 16 лютого.

Цього разу під вогнем опинився район недалеко від промислової зони. В результаті розривів снарядів по вулиці Леваневського, Соборній, Лермонтова осколками пошкоджено вісім будинків місцевих жителів, повідомляє сайт обласної поліції.

Значної шкоди зазнали дахи будинків, стіни і вікна. На вулиці Колосова в результаті прямого влучення повністю згорів приватний будинок.



Фото: dn.npu.gov.ua

На щастя, жертв і постраждалих немає.

Ці події кваліфіковано за ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що протягом ночі російсько-окупаційні війська 11 разів обстріляли позиції Збройних сил України (ЗСУ) в зоні проведення антитерористичної операції (АТО).