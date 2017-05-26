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Бойовики знову обстріляли контрольний пост “Мар’їнка”

Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали
Минулої ночі незаконні збройні формування майже півгодини вели вогонь по позиції контрольного поста "Мар’їнка".
Бойовики знову обстріляли контрольний пост “Мар’їнка” Фото:УНІАН

Вогонь терористи відкрили о 23:05 із мінометів.

Обстріл вели з боку населеного пункту Олександрівка, що на непідконтрольній Києву території, - повідомляє Державна прикордонна служба вранці 26 травня.

Під час обстрілу громадяни та транспортні засоби в контрольному посту "Мар’їнка" не перебували. Постраждалих серед цивільних та військовослужбовців немає.

Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.

Зазначимо, за минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 57 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил.

Нагадаємо, минулої доби противник 50 разів відкривав вогонь, неодноразово використовуючи важке артилерійське озброєння, яке суворо заборонене Мінськими домовленостями, 2 військовослужбовців ЗС України було поранено.

 

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26 05 2017 09:37
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