Бойовики знову обстріляли контрольний пост “Мар’їнка”
Вогонь терористи відкрили о 23:05 із мінометів.
Обстріл вели з боку населеного пункту Олександрівка, що на непідконтрольній Києву території, - повідомляє Державна прикордонна служба вранці 26 травня.
Під час обстрілу громадяни та транспортні засоби в контрольному посту "Мар’їнка" не перебували. Постраждалих серед цивільних та військовослужбовців немає.
Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.
Зазначимо, за минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 57 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил.
Нагадаємо, минулої доби противник 50 разів відкривав вогонь, неодноразово використовуючи важке артилерійське озброєння, яке суворо заборонене Мінськими домовленостями, 2 військовослужбовців ЗС України було поранено.
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