Британська розвідка вважає Росію причетною до отруєння колишнього шпигуна
Поліція і МІ5 вважають, що початкові факти розслідування дозволяють говорити про спонсоровану державою спробу вбивства, - повідомляє The Times з посиланням на джерела.
Водночас не виключаються й інші версії – спроба суперників скомпрометувати Росію і режим Путіна та приватна суперечка.
Нагадаємо, колишній російський шпигун Сергій Скрипаль знаходиться у критичному стані ймовірного отруєння невідомою речовиною у Великій Британії, де він проживав в останні роки.
В Кремлі заявили, що не мають ніякої інформації з приводу того, чим займався колишній російський шпигун Сергій Скрипаль та з чим може бути пов'язана трагічна ситуація.
Голова міжнародного комітету палати громад Том Тугендхат заявив, що таємнича хвороба колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля містить всі ознаки російської причетності.
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