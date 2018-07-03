Британська розвідка вважає Росію причетною до отруєння колишнього шпигуна

Британська розвідка МІ5 вважає отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки спробою вбивства, пов’язаною з Росією

Британська розвідка МІ5 вважає отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки спробою вбивства, пов’язаною з Росією.

Поліція і МІ5 вважають, що початкові факти розслідування дозволяють говорити про спонсоровану державою спробу вбивства, - повідомляє The Times з посиланням на джерела.

Водночас не виключаються й інші версії – спроба суперників скомпрометувати Росію і режим Путіна та приватна суперечка.

Нагадаємо, колишній російський шпигун Сергій Скрипаль знаходиться у критичному стані ймовірного отруєння невідомою речовиною у Великій Британії, де він проживав в останні роки.

В Кремлі заявили, що не мають ніякої інформації з приводу того, чим займався колишній російський шпигун Сергій Скрипаль та з чим може бути пов'язана трагічна ситуація.

Голова міжнародного комітету палати громад Том Тугендхат заявив, що таємнича хвороба колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля містить всі ознаки російської причетності.