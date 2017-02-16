Британський генерал: Ми будемо підтримувати Україну до останнього

Британський генерал Річард Ширрефф стурбований тим, що увага світових ЗМІ переключилася з ситуації на сході України на інші теми.

"Я думаю, що ми повинні бути дуже стурбовані ситуацією на сході України. Ми бачимо, що незважаючи на Мінські угоди, там тривають бойові дії. Це призвело до великої кількості жертв, як серед цивільного населення, так і серед військових", - розповів Ширрефф в інтерв'ю ВВС.

На його думку, нещодавнє загострення на Донбасі пов'язане з ситуацією в Алеппо.

"Це нагадує ситуацію 2015 року. Тоді ми побачили: полум'я на сході України згасло, як тільки Росія почала військову кампанію в Сирії", - зауважив генерал.

Однак, питання вступу України в НАТО Ширрефф назвав вкрай складним. Військовий переконаний, що наразі не час говорити про членство України в НАТО.

"Думаю, ми повинні визнати, що на Донбасі йде війна, там воюють російські війська або сепаратисти, які діють за підтримки Москви. У мене немає жодного сумніву, що в цій кампанії беруть участь і російські вищі військові чини", - заявив генерал.

"В таких умовах нереалістично обіцяти Україні беззастережне виконання п'ятої статті договору НАТО (П'ята стаття Північноатлантичного договору гарантує колективний захист будь-якому члену НАТО в разі нападу на нього будь-якого агресора. - Ред.). Нам потрібно це визнати", - додав він.

Нагадаємо, країни-члени НАТО висловили свою підтримку уряду України і реформ, які проводить українська влада.