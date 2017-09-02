У НАТО запевнили Гройсмана в повній підтримці України
Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє "112 Україна".
"Сьогодні була плідна зустріч з в. о. генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер. Ми обговорили двосторонні відносини. Хочу наголосити, я почув дуже чіткі меседжі про те, що альянс повністю підтримує Україну, немає двох різних думок з цього приводу, і всі 28 країн-членів повністю і чітко висловилися в підтримку України і розуміють ті процеси, які відбуваються в країні. Ми позначили і низку нових питань, які можуть бути розширені в нашій співпраці, наприклад, питання про більш істотну підтримку ДержНС, яка є важливим моментом внутрішньої безпеки", - зазначив Гройсман.
Прем'єр додав, що на зустрічі обговорювалися події, які відбувалися на сході України, в тому числі обстріли Авдіївки.
"Ми обговорили і те, що ми зможемо підвищувати нашу співпрацю в цій сфері: навчання наших військових, плюс робота з трастовими фондами, які в рамках програми нашої співпраці надають технічну підтримку Україні. Тобто я залишився задоволений цією зустріччю. Вважаю, сьогодні щодо лінії НАТО усе дуже чітко свідчить, що Україну підтримують, розуміють".
Нагадаємо, Гройсман перебуває в Брюсселі з візитом.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко заявив, що має намір провести в Україні референдум, на який буде винесено питання про вступ в НАТО.
У свою чергу заступник голови Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв заявив, що референдум з питання вступу в НАТО відбудеться тоді, коли Україна досягне відповідності критеріям Альянсу.
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