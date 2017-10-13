CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКілька людей постраждали в результаті виділення отруйних випарів з вентиляційної системи кухні, розташованій в будівлі Європейської ради і Ради Європи в Брюсселі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З будівлі Ради Європи евакуювали людей через отруйні випари з вентиляції
Постраждали працівники кухні
Фото: dpa
Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Євроради. Точне число потерпілих не вказано.
У прес-службі секретаріату Ради заявили, що НП сталася через технічні неполадки в системі вентиляції. Постраждалі - працівники кухні.
На місце інциденту прибули пожежники і медслужби для евакуації постраждалих. У секретаріаті вирішили також в якості запобіжного заходу евакуювати з будівлі всіх співробітників.
Як повідомляв iPress.ua, на початку вересня німецькі вибухотехніки успішно ліквідували авіабомбу часів Другої світової війни, через яку у Франкфурті було здійснено наймасштабнішу в післявоєнній історії країни евакуацію.
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13 10 2017 16:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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