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З будівлі Ради Європи евакуювали людей через отруйні випари з вентиляції

Постраждали працівники кухні
Кілька людей постраждали в результаті виділення отруйних випарів з вентиляційної системи кухні, розташованій в будівлі Європейської ради і Ради Європи в Брюсселі.
З будівлі Ради Європи евакуювали людей через отруйні випари з вентиляції Фото: dpa

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Євроради. Точне число потерпілих не вказано.

У прес-службі секретаріату Ради заявили, що НП сталася через технічні неполадки в системі вентиляції. Постраждалі - працівники кухні.

На місце інциденту прибули пожежники і медслужби для евакуації постраждалих. У секретаріаті вирішили також в якості запобіжного заходу евакуювати з будівлі всіх співробітників.

Як повідомляв iPress.ua, на початку вересня німецькі вибухотехніки успішно ліквідували авіабомбу часів Другої світової війни, через яку у Франкфурті було здійснено наймасштабнішу в післявоєнній історії країни евакуацію.

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13 10 2017 16:10
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