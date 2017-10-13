З будівлі Ради Європи евакуювали людей через отруйні випари з вентиляції

Кілька людей постраждали в результаті виділення отруйних випарів з вентиляційної системи кухні, розташованій в будівлі Європейської ради і Ради Європи в Брюсселі.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Євроради. Точне число потерпілих не вказано.

У прес-службі секретаріату Ради заявили, що НП сталася через технічні неполадки в системі вентиляції. Постраждалі - працівники кухні.

На місце інциденту прибули пожежники і медслужби для евакуації постраждалих. У секретаріаті вирішили також в якості запобіжного заходу евакуювати з будівлі всіх співробітників.

Як повідомляв iPress.ua, на початку вересня німецькі вибухотехніки успішно ліквідували авіабомбу часів Другої світової війни, через яку у Франкфурті було здійснено наймасштабнішу в післявоєнній історії країни евакуацію.