Будівництво житла в Україні впало до мінімуму

Це сталося в результаті зниження доходів населення і скорочення попиту на нерухомість

Обсяг введеного в експлуатацію житла в Україні в 2016 році став найменшим показником за останні шість років.

Таким чином цей показник минулого року склав трохи більше дев'яти мільйонів квадратних метрів, - повідомляє видання Deutsche Welle.

У виданні зазначають, що це сталося в результаті зниження доходів населення і скорочення попиту на нерухомість.

"У порівнянні з 2008 роком, коли був пік цін, вартість житла в доларах впала у півтора раза. Ті метри, які раніше коштували 1,5 тисячі доларів, зараз продаються по 1 тисячі доларів. Однак статки людей впали ще більше - у три рази, тому попит на житло також зменшується", - наголосив генеральний директор будівельної компанії ТММ Микола Толмачов.

Наразі середня зарплатня українців, відповідно до даних Державної служби статистики, становить 6,5 тисяч гривень. При цьому у Києві вартість одного квадратного метра житла в середньому становить 22 тисячі гривень, а в регіонах - 10-20 тисяч гривень. Таким чином учасники ринку не розраховують на активізацію попиту у найближчому майбутньому.

"Вважається, що нормальний попит на житло може бути, коли рядовий робітник має місячну зарплатню на рівні вартості одного квадратного метра житла. Але якщо середня зарплата складає в п'ять разів меншу суму, то людина не зможе назбирати грошей на квартиру", - пояснив Толмачов.

Тим часом виконавчий директор Конфедерації будівельників України Віталій Грусевич зауважує, що через таку ситуацію в країні, забудовники почали створювати більш доступні для людей формати житла. До них відносяться й "смарт-квартири", вартість яких починається від $10 тисяч, а метраж становить 20-25 кв. м. Завдяки таким розмірам домівок, люди можуть сплачувати значно менше грошей за комунальні послуги.

"Це дуже невеликі квартири, які тим не менш спроектовані так, щоб в них було комфортно жити. Вони починають користуватися все більшим попитом, оскільки людина за порівняно невелику суму може отримати власне житло", - зазначив Грусевич.

Також з'являються й альтернативні варіанти іпотечному кредитуванню, це, зокрема, фінансовий лізінг, що факточно передбачає оренду житла з поступовим його викупом.

"Клієнт шукає той об'єкт, який йому цікавий, банк викуповує його, а потім передає в лізинг. Клієнт досить вільно може вийти з цієї угоди, якщо йому, наприклад, буде необхідно змінити місце проживання", - пояснив заступник голови Таскомбанку Олексій Беров.

До слова, у Дніпропетровській області СБУ викрила багатомільйонні розтрати грошей при будівництві житла для військовослужбовців.