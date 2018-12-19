Бурбак: "переговорник Путіна" Медведчук має становити найбільший інтерес для ТСК

"Народні депутати повинні протистояти кремлівському реваншу в органах влади - у центрі та на місцях"

Максим Бурбак заявив, що парламент повинен протистояти кремлівському реваншу.

Будучи депутатом-мажоритарником від 204-го виборчого округу, він розповів, що захоплення влади прокремлівськими силами вже відбулося в Чернівцях.

"Ми, як народні депутати, маємо не допустити реваншу в Україні. Якщо хтось думає, що кремлівський реванш – це просто штамп, яким просто лякають і це не стосується його особисто чи України загалом, то можу розчарувати. В органах місцевого самоврядування реванш йде повним ходом", - заявив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак з трибуни парламенту.

"Це в центрі Медведчук і частина "Опоблоку" нещодавно об’єднались, а на місцях цей тандем давно "дружить" проти українського народу", - наголосив керівник фракції.

Він розповів, що в Чернівецькій міській раді в липні представники такого політичного тандему змістили з посади законно обраного міського голову Олексія Каспрука.

"І одразу показали, як вони вміють господарювати: на всі посади поставили своїх керуючих, і не важливо, що немає ні досвіду, ні спеціальної освіти – головне, щоб добре вмів красти", - сказав Максим Бурбак.

Він зазначив, що серед афер "нової міської влади" - нашвидкоруч створені фірми для обслуговування багатоквартирних будинків. В них на момент проведення конкурсу була зареєстрована одна людина в штаті. Окрім того, Державна фіскальна служба оприлюднила дані про несплату податків цими фірмами.

"За 5 місяців такого господарювання місто має вигляд, як після бомбардування – дороги перекопані. Бо на початку зими вони взялися класти асфальт. Хоча вчора місто замело снігом. І тепер я їм раджу: не забирайте сніг, нехай хоч діти потішаться", - зіронізував народний депутат.

"Мета такого господарювання, так званих менеджерів Фірташа-Медведчука, якнайшвидше пиляти "золоті гирі". І якщо ми не зупинимо це повзуче кремлівське болото, воно може поширитись і на інші міські чи селищні ради. У нас попереду президентські і парламентські вибори", - наголосив керівник фракції.

Він також зазначив, що ТСК, створення якої ініціював "Народний фронт", має розслідувати джерела фінансування пропутінських ЗМІ.

"Йдеться про телеканали, які називаються українськими, але неприховано працюють на капітуляцію перед Росією. Вони обливають брудом українських військових, відбілюють терористів та окупантів. Звісно, ТСК не обмежиться ані Медведчуком, ані телеканалами та фірмами його прикажчиків. Водночас "переговорник Путіна" має становити найбільший інтерес для комісії", - заявив Максим Бурбак.

Він звернувся до голів фракцій підтримати проект постанови про створення ТСК, який вноситься "Народним фронтом", і надати своїх кандидатів до її складу.

"Це принципове, прецедентне питання. Маємо захистити волевиявлення українців від Кремля", - резюмував керівник фракції.