RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Бушманн: Північний потік-2 – це внесок Німеччини у початок війни в Україні

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн заявив, що Берлін несе відповідальність за повномасштабну агресію росії в Україні, оскільки підтримав будівництво російського газопроводу "Північний потік-2"
Бушманн: Північний потік-2 – це внесок Німеччини у початок війни в Україні bushmann бушманн німеччина

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн заявив, що Берлін несе відповідальність за повномасштабну агресію росії в Україні, оскільки підтримав будівництво російського газопроводу "Північний потік-2". Про це Бушманн сказав у своєму вітальному слові на зустрічі міністрів юстиції країн G-7.

"З урахуванням того, що ми робимо сьогодні, рішення про реалізацію "Північного потоку-2" після анексії Криму в 2014 році було внеском Німеччини у розв'язання війни в Україні. Вважаю, що наш обов'язок – дивитися правді в очі і робити з неї правильні висновки", – заявив він.

Цитата Бушманна була також поширена на сторінці міністерства юстиції Німеччини у твітері.

Це не перша публічна критика Бушманном будівництва "Північного потоку-2". Раніше  він висловив думку, що політика Ангели Меркель після анексії Криму значною мірою призвела до війни в Україні.

Німеччина лише за кілька днів до повномасштабного вторгнення росії в Україну скасувала сертифікацію "Північного потоку-2", а німецька влада не раз наголошувала, що відновлювати роботу трубопроводу не буде.

 


Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 11 2022 09:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Як не допустити втягування НАТО у війну в Україні? Дати українцям більше зброї – Ендрю А. Міхта

Як не допустити втягування НАТО у війну в Україні? Дати українцям більше зброї – Ендрю А. Міхта

Перемога Китаю в Україні. США нервово укладає угоду із КНР через голови європейських союзників України – Едвард Лукас

Перемога Китаю в Україні. США нервово укладає угоду із КНР через голови європейських союзників України – Едвард Лукас

Спроба України повернути Крим буде кривавою і важкою. Розраховувати на Захід не варто – вважає The Economist

Спроба України повернути Крим буде кривавою і важкою. Розраховувати на Захід не варто – вважає The Economist

США мають допомагати, але не воювати за інші країни. Майбутнє американського ведення війни розгортається в Україні – Філліпс О’Брайен

США мають допомагати, але не воювати за інші країни. Майбутнє американського ведення війни розгортається в Україні – Філліпс О’Брайен

Україна в темряві. До цього призвели помилка НАТО та недостатня підтримка Заходу – Том Купер

Україна в темряві. До цього призвели помилка НАТО та недостатня підтримка Заходу – Том Купер

Німецька корупція вбиває українців. Потоки російського газу і грошей обплутали як павутиння німецьку державу – Washington Post

Німецька корупція вбиває українців. Потоки російського газу і грошей обплутали як павутиння німецьку державу – Washington Post

Україна переможе та поверне всі свої території. Не можна дозволити перевести війну у заморожений конфлікт – Марк Гертлінг

Україна переможе та поверне всі свої території. Не можна дозволити перевести війну у заморожений конфлікт – Марк Гертлінг

росія програла війну давно. Залишається змусити путіна визнати поразку – Лоуренс Фрідман

росія програла війну давно. Залишається змусити путіна визнати поразку – Лоуренс Фрідман

Війна росії проти України не повинна закінчитися переговорами. Покиньте "дурнуватий реалізм". Дайте Україні всю зброю, крім ядерної – Еліот А. Коен

Війна росії проти України не повинна закінчитися переговорами. Покиньте "дурнуватий реалізм". Дайте Україні всю зброю, крім ядерної – Еліот А. Коен

Аргумент проти збільшення допомоги Україні шалено недалекоглядний. Так вважають посли, генерали та експерти провідних аналітичних інституцій США – The Hill

Аргумент проти збільшення допомоги Україні шалено недалекоглядний. Так вважають посли, генерали та експерти провідних аналітичних інституцій США – The Hill

Варшаві потрібна надпотужна армія, щоб не воювати. Польща намагається стати новою військовою супердержавою Європи – Politico Europe

Варшаві потрібна надпотужна армія, щоб не воювати. Польща намагається стати новою військовою супердержавою Європи – Politico Europe

До ювілею Джозефа Байдена. Перший після Кеннеді

До ювілею Джозефа Байдена. Перший після Кеннеді

Захід повинен розробити стратегію щодо росії. Та зрозуміти, що перемога потрібна не лише Україні, а усій світовій демократії – Ніколя Тензер

Захід повинен розробити стратегію щодо росії. Та зрозуміти, що перемога потрібна не лише Україні, а усій світовій демократії – Ніколя Тензер

Переговори з росією неможливі, поки путін не відчує що програв війну. Захід повинен допомогти Україні у війні та економіці – Фредерік В. Каган

Переговори з росією неможливі, поки путін не відчує що програв війну. Захід повинен допомогти Україні у війні та економіці – Фредерік В. Каган

Соловйов погрожує семи країнам авіаударами після вибуху в Польщі. Але вже відкрито говорять і про розчарування російською владою – Джулія Девіс

Соловйов погрожує семи країнам авіаударами після вибуху в Польщі. Але вже відкрито говорять і про розчарування російською владою – Джулія Девіс

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.