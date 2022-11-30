Бушманн: Північний потік-2 – це внесок Німеччини у початок війни в Україні

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн заявив, що Берлін несе відповідальність за повномасштабну агресію росії в Україні, оскільки підтримав будівництво російського газопроводу "Північний потік-2"

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн заявив, що Берлін несе відповідальність за повномасштабну агресію росії в Україні, оскільки підтримав будівництво російського газопроводу "Північний потік-2". Про це Бушманн сказав у своєму вітальному слові на зустрічі міністрів юстиції країн G-7.

"З урахуванням того, що ми робимо сьогодні, рішення про реалізацію "Північного потоку-2" після анексії Криму в 2014 році було внеском Німеччини у розв'язання війни в Україні. Вважаю, що наш обов'язок – дивитися правді в очі і робити з неї правильні висновки", – заявив він.

Цитата Бушманна була також поширена на сторінці міністерства юстиції Німеччини у твітері.

Це не перша публічна критика Бушманном будівництва "Північного потоку-2". Раніше він висловив думку, що політика Ангели Меркель після анексії Криму значною мірою призвела до війни в Україні.

Німеччина лише за кілька днів до повномасштабного вторгнення росії в Україну скасувала сертифікацію "Північного потоку-2", а німецька влада не раз наголошувала, що відновлювати роботу трубопроводу не буде.