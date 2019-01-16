Бюджет Пенсійного фонду сягнув майже 400 млрд гривень

Кабінет Міністрів на засіданні в середу затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2019 рік у розмірі 398,2 млрд гривень.

Власні доходи ПФУ складуть тільки 230,6 млрд гривень, решту 167,5 млрд гривень виділять із державного бюджету, інформують "Українські новини" з посиланням на прийняту постанову.

Основну частину доходів ПФУ складе єдиний внесок на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування - 225 млрд гривень. Кошти від підприємств на покриття витрат на виплату і доставку пенсій працівникам за списком шкідливих виробництв №1 - 3,3 млрд гривень, за списком №2 - близько 2 млрд гривень; кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами ПФ - 130 млн гривень.

Витрати на пенсію, відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, складуть 267,5 млрд гривень, на пенсію відповідно до інших законів - 3,4 млрд гривень, на пенсійне забезпечення військовослужбовців у частині пенсій із солідарної системи - 5,5 млрд гривень, на виплату допомоги учасникам бойових дій та інвалідам війни - 71,4 млн гривень, на пенсійне забезпечення тим, хто проживає за кордоном та іноземним пенсіонерам - 232,8 млн гривень, на фінансування адміністративних витрат ПФ - близько 5 млрд гривень, на оплату послуг з виплати та доставки пенсій - 1,1 млрд гривень.

Витрати держбюджету на фінансове забезпечення виплат пенсій, надбавок і підвищень до пенсій - 114,4 млрд гривень.

Плановані залишки коштів ПФ на кінець року - близько 444 млн гривень.

Нагадаємо, в абсолютних цифрах, надходження до соціальних фондів зросли на 41,4 мільярда гривень. Зокрема, у листопада українці сплатили ЄСВ на 17% або 2,7 мільярда гривень більше, порівняно з листопадом 2017 року.