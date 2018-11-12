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CБУ підтвердила громадянство Росії у родичів розвідника Семочка

Справу про можливу державну зраду відкрили за заявою журналістів
Контррозвідка підтвердила, що дружина та дочка першого заступника Голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка мають російське громадянство.
CБУ підтвердила громадянство Росії у родичів розвідника Семочка

Справу про можливу державну зраду відкрили за заявою журналістів, які виявили громадянство РФ у родичів Семочка, йдеться у рішенні Шевченківського райсуду Києва.

Водночас, департамент контррозвідки 26 жовтня повідомив, що його цивільна дружина та дочка мають російські паспорти.

Слідство звернулось до суду з проханням дати доступ до телефону розвідника та його родини за майже 5 років.

Нагадаємо, що на початку тижня програма антикорупційних розслідувань Дениса Бігуса опублікувала інформацію про будинок під Києвом вартістю в мільйони доларів, а також подвійне громадянство першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

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11 12 2018 12:57
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