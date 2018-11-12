НОВИНИКонтррозвідка підтвердила, що дружина та дочка першого заступника Голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка мають російське громадянство.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
CБУ підтвердила громадянство Росії у родичів розвідника Семочка
Справу про можливу державну зраду відкрили за заявою журналістів
Справу про можливу державну зраду відкрили за заявою журналістів, які виявили громадянство РФ у родичів Семочка, йдеться у рішенні Шевченківського райсуду Києва.
Водночас, департамент контррозвідки 26 жовтня повідомив, що його цивільна дружина та дочка мають російські паспорти.
Слідство звернулось до суду з проханням дати доступ до телефону розвідника та його родини за майже 5 років.
Нагадаємо, що на початку тижня програма антикорупційних розслідувань Дениса Бігуса опублікувала інформацію про будинок під Києвом вартістю в мільйони доларів, а також подвійне громадянство першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.
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11 12 2018 12:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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