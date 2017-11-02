Частина компромату на Трампа підтвердилась, - СNN

Швидше за все це стосується розмов з іноземними громадянами

Американські спецслужби заявили, що вони підтвердили частину повідомлень з російського компромату на президента США Дональда Трампа.

Деякі повідомлення з 35-сторінкового досьє колишнього співробітника британської розвідки дійсно є достовірними. Наразі невідомо, про яку саме інформацію йде мова, однак у спецслужбах розповіли, що це не стосується "непристойного змісту", повідомляє СNN з посиланням на співробітників правоохоронних органів і розвідки США. .

Швидше за все це стосується розмов з іноземними громадянами, зазначає CNN. Досьє розкриває подробиці про розмови Трампа "з дюжиною високопоставлених російських чиновників й іншими росіянами".

Джерела не підтверджують, які конкретні розмови були перехоплені або ж вміст цих обговорень.

За словами джерел, ці підтвердження дали розвідці США і правоохоронним органам "велику впевненість" у достовірності деяких аспектів досьє.

Відзначається, що фахівці продовжують досліджувати досьє.

Два джерела телеканалу повідомили, що деякі з осіб, які брали участь у перехоплених розмовах, збирали інформацію, що завдає шкоди Гілларі Клінтон.

При цьому джерела підкреслили, що у них поки немає доказів того, чи дійсно російський уряд має будь-який компромат на Трампа.

Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер на прохання телеканалу прокоментувати дану інформацію заявив: "Нам, як і раніше, огидні брехливі новини на CNN".

Спікери ФБР, Міністерства юстиції, ЦРУ і Управління директора національної розвідки відмовилися від коментарів.

Нагадаємо, що секретні документи представлені президенту США Бараку Обамі та обраному президенту Дональду Трампу містять твердження, що росіяни мають компрометуючу інформацію про особисте життя і фінансову діяльність Трампа.

Ці твердження були представлені на двох окремих сторінках огляду, що додавались до загального звіту про російське втручання у вибори в 2016 році. Частина з них засновується на записах, зібраних колишнім британським розвідником, якому в розвідувальному товаристві США висловили довірливе ставлення.

ФБР розслідує достовірність і точність цих тверджень.

Трамп, в свою чергу, назвав "політичним полюванням на відьом" повідомлення про те, що у російських спецслужб є матеріали, що компрометують його.