Часи газового шантажу Росії уже в минулому, - Порошенко
"Часи газового шантажу РФ уже в минулому. Сьогодні ми маємо стабільну ситуацію з газопостачанням: маємо досить газу в сховищах, газ власного видобутку й імпорт", - повідомив Порошенко у Twitter.
Він додав, що є різке збільшення поставок газу з ЄС, з Польщі, Словаччини, Угорщини й дефіцит станом на 14:00 4 березня повністю покритий.
Нагадаємо, що російський "Газпром" вирішив не постачати газ НАК "Нафтогаз України" з 1 березня і повернув отриману передоплату. За 15 хвилин до початку поставки газу "Газпром" повідомив, що передумав, знизив на 20% тиск у газопроводах на своєму боці системи і звів до мінімуму продаж газу іншим клієнтам.
НАК "Нафтогаз Україна" закликала українців економити газ – зменшити температуру в приміщеннях. Зокрема, Міністерство енергетики та вугільної промисловості ввело тимчасове обмеження споживання газу через дисбаланс в 15-20 млн кубів на добу.
Згодом глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що компанія збирається "негайно почати" в Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів з "Нафтогазом України" на поставку і транзит газу.
У відповідь Президент України Петро Порошенко запевнив, що контракт не буде розірвано. За слвоами Президента, контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом" не можна розірвати в односторонньому порядку.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- Макрон пропонує посилити міграційне законодавство у Франції
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі