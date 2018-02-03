Порошенко про заяву "Газпрому": Ми впевнені, що контракт не буде розірвано

Президент Петро Порошенко прокоментував заяву "Газпрому" про те, що російська компанія хоче негайно розірвати контракти з Україною.

"Ми Вітаємо ті заявив, які сьогодні були зроблені в Європейській комісії, нашими партнерами, в тому числі урядом Німеччини, де було чітко наголошено, що вони розуміють, хто несе відповідальність за спробу створити кризову ситуацію. Ми впевнені, що контракт не буде розірвано! Ми впевнені, що транзиту нічого не загрожує. Україна в черговий раз твердо підтвердила свій статус як надійного постачальника. На жаль, Російська Федерація і "Газпром" ще раз продемонстрували, що, як тільки наступає холод, спроби застосувати постачання газу як механізм політичного тиску – вони в черговий раз це роблять. Не вийде! Україна надійний партнер і ці події це ще раз підтверджують.

Я хотів би звернутися до українців. Уряд зараз вживає вичерпні заходи для забезпечення надійної роботи. Наскільки мені відомо, мене прем’єр-міністр проінформував, що найближчим часом буде скликана нарада по конкретній ситуації всередині країни. І відповідні доручення на виконання Стокгольмьского арбітражу по компенсації збитків НАКу "Нафтогаз-Україна" в розмірі 4,6 млрд доларів. Усі ці (гроші, ред.) до останньої копійки Україні буде заплачено! З цього приводу в мене немає жодного сумніву!", - заявив Порошенко на нараді з питань енергетичної безпеки.

Нагадаємо, що російський "Газпром" вирішив не постачати газ НАК "Нафтогаз України" з 1 березня і повернув отриману передоплату.

За 15 хвилин до початку поставки газу "Газпром" повідомив, що передумав, знизив на 20% тиск у газопроводах на своєму боці системи і звів до мінімуму продаж газу іншим клієнтам.

НАК "Нафтогаз Україна" закликала українців економити газ – зменшити температуру в приміщеннях.

"Мета РФ – здійснити мрію або про "Україна замерзла", або про "Україна – ненадійний транзитер і відбирає газ". Це було б дуже доречно за два тижні до виборів самі знаєте кого... Давайте вчинимо недобре і зіпсуємо людині свято", – закликала компанія.

"Нам треба протриматися лише 3-4 дні, поки не минуть холоди. У кого є котли, зменшіть температуру в приміщенні на 1 градус вдень і на 2 градуси вночі. Це дозволить знизити потребу в газі на 8-9%, і цього буде достатньо, щоб російський шантаж не вдався", – закликав "Нафтогаз".