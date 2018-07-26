Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Чехія привітала "Кримську декларацію" США

МЗС Чехії визнає незаконну анексію Криму порушенням міжнародного права
Міністерство закордонних справ Чеської Республіки вітає Декларацію політики США щодо Криму і наголошує, що незаконна анексія Кримського півострова є порушенням міжнародного права.
Чехія привітала "Кримську декларацію" США Фото: gettyimages.com

"Ми вітаємо Кримську декларацію Помпео. Незаконна анексія Криму залишається явним порушенням міжнародного права. Трансатлантична єдність має вирішальне значення", – повідомили в чеському МЗС у четвер, 26 липня.

Нагадаємо, 25 липня Державний департамент США оприлюднив офіційну декларацію щодо Криму. В документі, підписаному держсекретарем США Майком Помпео, зазначено, що РФ шляхом вторгнення в Україну у 2014 році і спробою анексії Криму намагалася підірвати фундаментальний міжнародний принцип, що поділяє демократична спільнота: жодна країна не може змінити межі іншої держави силою, що закріплено у Статуті ООН.

Україна привітала "Кримську декларацію".

Президент України Петро Порошенко заявив, що приналежність Криму Україні не обговорюється та подякував державному секретареві США Майку Помпео за безкомпромісну позицію щодо невизнання анексії півострова.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала "Кримську декларацію".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 07 2018 21:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Комбат нам сказав: "Ви попали в "пи***рез". Спогади офіцера 93 ОМБр про звільнення Пісків

"Комбат нам сказав: "Ви попали в "пи***рез". Спогади офіцера 93 ОМБр про звільнення Пісків

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.