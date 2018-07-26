Чехія привітала "Кримську декларацію" США
"Ми вітаємо Кримську декларацію Помпео. Незаконна анексія Криму залишається явним порушенням міжнародного права. Трансатлантична єдність має вирішальне значення", – повідомили в чеському МЗС у четвер, 26 липня.
Нагадаємо, 25 липня Державний департамент США оприлюднив офіційну декларацію щодо Криму. В документі, підписаному держсекретарем США Майком Помпео, зазначено, що РФ шляхом вторгнення в Україну у 2014 році і спробою анексії Криму намагалася підірвати фундаментальний міжнародний принцип, що поділяє демократична спільнота: жодна країна не може змінити межі іншої держави силою, що закріплено у Статуті ООН.
Україна привітала "Кримську декларацію".
Президент України Петро Порошенко заявив, що приналежність Криму Україні не обговорюється та подякував державному секретареві США Майку Помпео за безкомпромісну позицію щодо невизнання анексії півострова.
Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала "Кримську декларацію".
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