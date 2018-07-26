Україна подякувала США за "Кримську декларацію"

У МЗС наголошують, що неправомірні дії не можуть бути основою прав для правопорушника

Україна привітала "Кримську декларацію", оприлюднену Державним секретарем США Майком Помпео, у якій Держдеп підтвердив, що і надалі жорстко дотримуватиметься політики невизнання щодо Криму.

У МЗС України відзначили офіційно проведений Сполученими Штатами зв’язок між політикою щодо Криму та невизнанням анексії балтійських держав з боку СРСР.

"Ця декларація підтверджує постійність політики США у питанні поваги до суверенітету і територіальної цілісності. Так само як і в декларації Велеса 1940 року, Сполучені Штати Америки послідовно підтримують основоположний принцип міжнародного права ex injuria jus non oritur", - наголошується у заяві МЗС.

У МЗС наголошують, що неправомірні дії не можуть бути основою прав для правопорушника.

"Ми вітаємо рішучість США у спонуканні РФ поважати міжнародне право та відновити територіальну цілісність України. Ми також глибоко вдячні Сполученим Штатам за практичну допомогу в протидії російській агресії проти України", - додали в МЗС.

Нагадаємо, що Державний департамент США закріпив у спеціальній декларації політику невизнання анексії Криму Росією. Держдеп порівняв цей документ з Декларацією Веллеса від 1940 року, яка закріпила політику США щодо невизнання анексії Балтійських країн Радянським Союзом.

Європейський Союз підтримав "Кримську декларацію США" та вважає, що документ ілюструє міцну позицію щодо незаконної анексії Криму Росією.

Також прокоментувала "Кримську декларацію" Держдепартаменту США офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.