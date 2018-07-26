Україна подякувала США за "Кримську декларацію"
У МЗС України відзначили офіційно проведений Сполученими Штатами зв’язок між політикою щодо Криму та невизнанням анексії балтійських держав з боку СРСР.
"Ця декларація підтверджує постійність політики США у питанні поваги до суверенітету і територіальної цілісності. Так само як і в декларації Велеса 1940 року, Сполучені Штати Америки послідовно підтримують основоположний принцип міжнародного права ex injuria jus non oritur", - наголошується у заяві МЗС.
У МЗС наголошують, що неправомірні дії не можуть бути основою прав для правопорушника.
"Ми вітаємо рішучість США у спонуканні РФ поважати міжнародне право та відновити територіальну цілісність України. Ми також глибоко вдячні Сполученим Штатам за практичну допомогу в протидії російській агресії проти України", - додали в МЗС.
Нагадаємо, що Державний департамент США закріпив у спеціальній декларації політику невизнання анексії Криму Росією. Держдеп порівняв цей документ з Декларацією Веллеса від 1940 року, яка закріпила політику США щодо невизнання анексії Балтійських країн Радянським Союзом.
Європейський Союз підтримав "Кримську декларацію США" та вважає, що документ ілюструє міцну позицію щодо незаконної анексії Криму Росією.
Також прокоментувала "Кримську декларацію" Держдепартаменту США офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- "Комбат нам сказав: "Ви попали в "пи***рез". Спогади офіцера 93 ОМБр про звільнення Пісків24 липня 2014 року українська армія і добровольчі батальйони звільнили село Піски, на самій околиці Донецька. Взяли під контроль, вивісили український прапор. Але відтоді, ціле село, яке колись було одним із найзаможніших на Донеччині, стало суцільною позицією. На сьогодні в Пісках, напевно не залишилося нікого з місцевих мешканців. І жодної вцілілої будівлі
- Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет""Якщо запитати в українців, чи хочуть вони, щоб існував український бренд, всі однозначно будуть за. Чи готові купувати український бренд – це вже інше питання"