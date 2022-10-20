БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЦе відбувається в межах "зернової ініциативи".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Через морські порти Україна експортувала 8 млн тонн агропродукції
Фото: Фейсбук Володимира Зеленського
Україна у межах "зернової ініціативи" експортувала 8 млн тонн аграрної продукції через морські порти Одеської області.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України у Facebook.
"З моменту виходу першого судна з українським зерном експортовано вже 8 млн тонн агропродукції", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 20 жовтня, в межах реалізації з порту "Південний" вийшли 2 судна з 82 тис. тонн агропродукції. Зокрема, з порту вийшли танкер ATLANTIS ALMERIA та балкер ARIS T. Продовольство прямує до країн Азії та Європи.
Всього з українських портів вийшли 362 судна з продовольством для країн Азії, Європи та Африки.
Нагадаємо, 22 липня 2022 року у Стамбулі на пропозицію Організації Об’єднаних Націй Україна, Туреччина та генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".
Перше судно з українським продовольством вийшло з порту Одеси 1 серпня.
Раніше перший заступник постійного представника росії при ООН Дмитро Полянський заявив, що у відповідь на розслідування ООН щодо використання росією іранських безпілотників москва може "переглянути співпрацю" з ООН, у тому числі не продовжити "зернову угоду".
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