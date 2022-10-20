Через морські порти Україна експортувала 8 млн тонн агропродукції

Це відбувається в межах "зернової ініциативи".

Україна у межах "зернової ініціативи" експортувала 8 млн тонн аграрної продукції через морські порти Одеської області.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України у Facebook.

"З моменту виходу першого судна з українським зерном експортовано вже 8 млн тонн агропродукції", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 20 жовтня, в межах реалізації з порту "Південний" вийшли 2 судна з 82 тис. тонн агропродукції. Зокрема, з порту вийшли танкер ATLANTIS ALMERIA та балкер ARIS T. Продовольство прямує до країн Азії та Європи.

Всього з українських портів вийшли 362 судна з продовольством для країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, 22 липня 2022 року у Стамбулі на пропозицію Організації Об’єднаних Націй Україна, Туреччина та генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

Перше судно з українським продовольством вийшло з порту Одеси 1 серпня.