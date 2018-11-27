Через негоду 85 сіл у західній Україні залишилися без електрики ДСНС попереджає про погіршення погоди в інших областях

У ніч з 26 на 27 листопада внаслідок ускладнення погодних умов в Україні знеструмлені 85 населених пунктів у двох областях.

Фото: potok.ua

У Тернопільській області без електропостачання залишилися 46 населених пунктів, у Чернівецькій області - 39. До відновлення ліній електропередач залучено бригади обленерго, повідомляє прес-служба ДСНС України. Рух автомобільного транспорту в постраждалих від негоди районах не обмежено. Для розчищення трас від снігу задіяно більш ніж 1300 осіб і 863 одиниці техніки Укравтодору. У ДСНС попереджають про погіршення погодних умов сьогодні, 27 листопада, в низці областей. За даними Укргідрометцентру, сніг і мокрий сніг очікуються сьогодні у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької та Луганської областей. Приріст снігового покриву очікується до 15 см. Погодні умови можуть спричинити порушення руху транспорту на автомобільних дорогах вищевказаних областей.

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