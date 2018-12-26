Через негоду Полтавщина досі закрита на в’їзд, знеструмлено сотні населених пунктів

Через негоду в Україні Полтавська область залишається закритою на в’їзд транспортних засобів і знеструмлено 163 населені пункти у семи областях.

"Полтавська область залишається закритою на в’їзд, але відкритою на виїзд", - повідомив "Українській правді" речник Нацполіції Ярослав Тракало.

За його словами, заблокованими на території області залишаються 1,5 тисячі транспортних заходів.

Тракало пояснив, що ускладнюють розчистку доріг "недисципліновані водії фур на літній резині", які своїми автівками блокують розчистку доріг.

Як повідомляє прес-служба ДСНС рух на Полтавщині залишається ускладненим у Глобинський районі, протяжністю близько 3 км.

Також рух обмежений на 22 км автодороги М-03 "Київ-Харків". За даними ДСНС, на цьому відрізку автодороги співробітники поліції організували реверсний рух транспортних засобів з інтервалом 15-20 хв.



Фото: dsns.gov.ua

На інших дорогах державного та місцевого значення рух транспорту забезпечено.

Однак обмежено рух великовагового та громадського транспорту у Кіровоградській та Черкаській областях, а в Дніпропетровській області знято обмеження руху.

За даними рятувальників, всього надано допомогу у буксируванні понад 870 транспортних засобів, у яких перебувало близько 1 тис. 950 осіб.

Зокрема, поліція та рятувальників витягли зі снігової пастки понад 10 автобусів з пасажирами. Серед автобусів були рейсові, які здійснювали внутрішні перевезення і такі, що виконували міжнародні рейси.

Внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 163 населені пункти у семи областях, а саме: Дніпропетровська – 109, Полтавська – 33, Кіровоградська – 12, Луганська – 3, Харківська – 4, Черкаська – 1 та Донецька – 1.

Нагадаємо, що на деяких трасах у Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській областях запровадили тимчасові обмеження руху транспорту задля пришвидшення очищення доріг та уникнення заторів.

Також в'їзд до Полтавської області закриють для усіх видів транспорту.

Унаслідок ускладнення погодних умов по Україні без електропостачання залишилися 479 населених пунктів у десяти областях.