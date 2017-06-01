Через отруєння сурогатним алкоголем у Красноярську загинули четверо осіб
Від отруєння померли 32-річний чоловік, його сестри 23 і 22 років, а також 38-річна жінка. Інформація про це розміщена на сайті місцевого управління Слідчого комітету Росії.
Всі вони протягом дня розпивали спиртне, в тому числі алкогольний коктейль "Тайм-аут", який придбали в павільйоні.
Порушено кримінальну справу за статтею "Реалізація продукції, що не відповідає вимогам безпеки, життя і здоров'я споживачів, що призвело з необережності смерть двох і більше осіб".
Слідчі намагаються встановити, в якому саме торговому павільйоні були куплені коктейлі. Сама спиртовмісна рідина відправлена на експертизу.
Нагадаємо, минулого місяця у Росії, в Іркутську, близько 80 осіб загинули від отруєння сурогатним засобом для ванни "Глід". В зв'язку з цим у області було оголошено режим надзвичайної ситуації. Продаж будь-яких засобів, що містять спирт і формально не є алкогольними напоями, тимчасово заборонено.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: