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Через отруєння сурогатним алкоголем у Красноярську загинули четверо осіб

Тіла померлих виявили в гуртожитку
У російському Красноярську чотири людини померли після отруєння сурогатним алкоголем.
Через отруєння сурогатним алкоголем у Красноярську загинули четверо осіб Фото: alcogolizm.com

Від отруєння померли 32-річний чоловік, його сестри 23 і 22 років, а також 38-річна жінка. Інформація про це розміщена на сайті місцевого управління Слідчого комітету Росії.

Всі вони протягом дня розпивали спиртне, в тому числі алкогольний коктейль "Тайм-аут", який придбали в павільйоні.

Порушено кримінальну справу за статтею "Реалізація продукції, що не відповідає вимогам безпеки, життя і здоров'я споживачів, що призвело з необережності смерть двох і більше осіб".

Слідчі намагаються встановити, в якому саме торговому павільйоні були куплені коктейлі. Сама спиртовмісна рідина відправлена на експертизу.

Нагадаємо, минулого місяця у Росії, в Іркутську, близько 80 осіб загинули від отруєння сурогатним засобом для ванни "Глід". В зв'язку з цим у області було оголошено режим надзвичайної ситуації. Продаж будь-яких засобів, що містять спирт і формально не є алкогольними напоями, тимчасово заборонено. 

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06 01 2017 11:07
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