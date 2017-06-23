СПОРТ НОВИНИПівзахисник донецького "Шахтаря" Олег Данченко продовжить свою кар'єру в російському "Анжи".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Черговий український футболіст перейшов у російський "Анжи"
Олег Данченко виступатиме за росіян на правах оренди
Олег Данченко: Фото: shakhtar.com
22-річний хавбек до кінця сезону-2017/18 виступатиме за клуб з Махачкали на правах оренди, інформує офіційний сайт "Шахтаря".
Відзначимо, що у минулому сезоні Олег Данченко виступав в оренді за одеський Чорноморець. За "моряків" півзахисник провів 24 поєдинки в чемпіонаті України.
Нагадаємо, що півзахисник луганської "Зорі" Ігор Чайковський також нещодавно підписав контракт з російським клубом "Анжи".
Разом з тим, кольори "Анжи" також захищають українські гравці Максим Білий, Сергій Каретник та Пилип Будківський. До речі, Будківський у російському клубі на правах оренди, адже його контракт також належить "Шахтарю".
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23 06 2017 14:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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