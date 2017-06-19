Черкаська облрада купує елітний Infiniti за 1,4 млн грн
Облрада бажає придбати білий 5-місний автомобіль 2017 року випуску з низкою вимог, під які підходить розкішний седан Infiniti Q70, повідомляють "Наші гроші" посилаючись на систему "Прозорро".
Автомобіль для "для поповнення автопарку Комунального підприємства" повинен мати шкіряний салон, двозонний клімат-контроль, рульове колесо з підігрівом, аудіосистему вищого класу, легкосплавні колісні диски, камеру заднього виду, тощо.
Фото: Infiniti QX70 - InfoCar
Облраду очолює Олександр Вельбівець (партія "Блок Петра Порошенка"). У його декларації вказано автомобіль Москвич 1990 р.в.
Нагадаємо, що Вища кваліфікаційна комісія суддів під час співбесіди не побачила порушень в діях кандидата до Верховного суду Сергія Станіка, який не вніс до декларації про доходи довіреності на шість дорогих авто.
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