Черкаська облрада купує елітний Infiniti за 1,4 млн грн

Infiniti – це люксовий бренд компанії "Nissan". Як Lexus у "Toyota"

Комунальне підприємство "АТП Черкаської обласної ради" призначило на 3 липня торги на придбання легкового автомобіля очікуваною вартістю 1,40 млн грн

Облрада бажає придбати білий 5-місний автомобіль 2017 року випуску з низкою вимог, під які підходить розкішний седан Infiniti Q70, повідомляють "Наші гроші" посилаючись на систему "Прозорро".

Автомобіль для "для поповнення автопарку Комунального підприємства" повинен мати шкіряний салон, двозонний клімат-контроль, рульове колесо з підігрівом, аудіосистему вищого класу, легкосплавні колісні диски, камеру заднього виду, тощо.



Фото: Infiniti QX70 - InfoCar

Облраду очолює Олександр Вельбівець (партія "Блок Петра Порошенка"). У його декларації вказано автомобіль Москвич 1990 р.в.

Нагадаємо, що Вища кваліфікаційна комісія суддів під час співбесіди не побачила порушень в діях кандидата до Верховного суду Сергія Станіка, який не вніс до декларації про доходи довіреності на шість дорогих авто.