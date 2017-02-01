Чеський суд встановив, що кидання яєць у президента не є злочином

Суд постановив, що цей вчинок заслуговує адміністративного покарання

Районний суд Праги ухвалив, що дії демонстранта, 17 листопада 2014 року, який закидав яйцями президента Чеської республіки Мілоша Земана, не є кримінальним злочином.

Протест під час виступу Земана в Празі з нагоди 25-річчя падіння комуністичного режиму спочатку розцінювали, як злочин проти принципів громадянського суспільства.

Поліція вважала, що кидання яйцями в президента, є протизаконними діями й передала його справу на розгляд до адміністрації району Прага-2, інформує BBC.

У відомстві прийшли до висновку, що дії мітингувальника не мають ознак злочину, навіть, проступку.

Однак, пізніше районна влада переглянула своє рішення й повернули справу поліції. У жовтні 2016 року справа надійшла в прокуратуру району Прага-2, а потім до суду.

Сьогодні він виніс свій вердикт, постановивши, що кидання в президента яйцями є провиною, яка карається в адміністративному порядку, повідомляє Česká televize.

Нагадаємо, що президента Чехії Мілоша Земана освистали й закидали яйцями у 2014 році, коли він виступав у Празі з нагоди 25-річчя падіння комуністичного режиму.

Демонстранти закликали пана Земана до відставки й показували йому символічні червоні картки. Невдоволення мітингувальників викликали попередні висловлювання пана Земана про "оксамитової революції", а також позиція глави держави щодо Росії.

Охоронці намагалися захистити пана Земана й гостей із допомогою парасольок, проте одне яйце потрапило в президента Німеччини Йоахіма Гаука, який стояв на трибуні поруч із главою Чехії.

"Ми не будемо втручатися в поліцейське розслідування й у жодному разі не маємо наміру закликати до якого-небудь покарання", - коментував тоді розслідування інциденту прес-секретар чеського президента Іржі Овчачек.

У листопаді 2016 року група із 60 депутатів чеського парламенту, до якої увійшли представники правлячих і опозиційних партій, виступила з пропозицією повернути в республіканське законодавство кримінальне покарання за публічну образу глави держави.

Пізніше, зіткнувшись із критикою з боку політиків і представників громадськості, значна частина депутатів відкликали підписи під законопроектом.

Екс-міністр юстиції Іржі Поспішил заявив, що ідея повернення подібного покарання "схожа на повернення до комуністичних часів".