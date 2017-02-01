Чеський суд встановив, що кидання яєць у президента не є злочином
Протест під час виступу Земана в Празі з нагоди 25-річчя падіння комуністичного режиму спочатку розцінювали, як злочин проти принципів громадянського суспільства.
Поліція вважала, що кидання яйцями в президента, є протизаконними діями й передала його справу на розгляд до адміністрації району Прага-2, інформує BBC.
У відомстві прийшли до висновку, що дії мітингувальника не мають ознак злочину, навіть, проступку.
Однак, пізніше районна влада переглянула своє рішення й повернули справу поліції. У жовтні 2016 року справа надійшла в прокуратуру району Прага-2, а потім до суду.
Сьогодні він виніс свій вердикт, постановивши, що кидання в президента яйцями є провиною, яка карається в адміністративному порядку, повідомляє Česká televize.
Нагадаємо, що президента Чехії Мілоша Земана освистали й закидали яйцями у 2014 році, коли він виступав у Празі з нагоди 25-річчя падіння комуністичного режиму.
Демонстранти закликали пана Земана до відставки й показували йому символічні червоні картки. Невдоволення мітингувальників викликали попередні висловлювання пана Земана про "оксамитової революції", а також позиція глави держави щодо Росії.
Охоронці намагалися захистити пана Земана й гостей із допомогою парасольок, проте одне яйце потрапило в президента Німеччини Йоахіма Гаука, який стояв на трибуні поруч із главою Чехії.
"Ми не будемо втручатися в поліцейське розслідування й у жодному разі не маємо наміру закликати до якого-небудь покарання", - коментував тоді розслідування інциденту прес-секретар чеського президента Іржі Овчачек.
У листопаді 2016 року група із 60 депутатів чеського парламенту, до якої увійшли представники правлячих і опозиційних партій, виступила з пропозицією повернути в республіканське законодавство кримінальне покарання за публічну образу глави держави.
Пізніше, зіткнувшись із критикою з боку політиків і представників громадськості, значна частина депутатів відкликали підписи під законопроектом.
Екс-міністр юстиції Іржі Поспішил заявив, що ідея повернення подібного покарання "схожа на повернення до комуністичних часів".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: